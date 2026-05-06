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毒駕件數暴增逾2成！立委籲修法加重懲處 交通部：下周一與內政部討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天上午7時許新北市鶯歌區館前路接近樹林區山佳機車練習場前發生車禍，楊姓男子疑似毒駕又分心撿手機，失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成6人受傷，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝
今天上午7時許新北市鶯歌區館前路接近樹林區山佳機車練習場前發生車禍，楊姓男子疑似毒駕又分心撿手機，失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成6人受傷，現場一片凌亂。記者王長鼎／翻攝

毒駕頻傳且案件量暴增，根據統計，2024年毒駕案件有2619件，2025年暴增至8659件，案件數量增加2.3倍，立委萬美玲認為，交通部應加快跨部會合作修法，包含乘客連坐處罰、毒駕與酒駕罰則脫鉤等，交通部長陳世凱今表示，支持採連坐罰，下周一將與內政部開會討論。

本月5日彰化高姓男子涉嫌毒駕撞死機車騎士及24歲翁姓汽車女駕駛，今天再傳新北楊姓男子疑似毒駕又分心撿手機，失控撞上對向2輛汽車及6輛機車，造成6人受傷。

立委萬美玲於立法院交通委員會質詢指出，毒駕狀況頻傳且案件量暴增，2024年有2619件、2025年暴增至8659件，今年光是1至3月有3223件毒駕案；她表示，警政署說要跨部會合作修法，以目前的道交處罰條例研擬毒駕連坐處罰，強化共同監督責任，呼籲跨部會合作修法速度應加快。

萬美玲指出，目前在刑法與道交處罰條例中，酒駕與毒駕採相同處罰，根據警政署長統計，經不斷提高酒駕罰責後，酒駕件數有下降趨勢，2024年有4萬8270件，2025年降至4萬4208件，今年1至3月則有1萬3249件，反觀毒駕件數逐年增加。

萬美玲說，喝酒本身沒有犯罪，喝酒開車才犯罪，但吸毒行為就是犯罪，吸毒後還開車簡直罪加一等，詢問是否要將酒駕與毒駕處罰脫鉤。

立委楊瓊瓔也指出，去年全年因毒駕造成11人死亡、132人受傷，今年光1月就發生4起毒駕死亡案件，且警方評估仍存在大量未被統計的「黑數」；她強調，毒駕不是意外，而是對公共安全極度不負責任的行為，毒駕比酒駕更可惡，要求盡快訂出比酒駕更嚴肅的刑責、罰則。

對此，交通部長陳世凱表示，確實毒駕事件多，交通部支持毒駕採連坐處罰，對於連坐處罰、刑法罰則是否調整，以及是否將酒駕與毒駕處罰脫鉤，下周一將與內政部開會一併討論。

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毒駕 萬美玲

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