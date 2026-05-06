佳里奇美醫院辦母親節關懷活動 癌篩送乳酪蛋糕

感謝天下母親辛勞與付出，佳里奇美醫院推出愛心關懷活動，活動期間接受癌症篩選者，即可獲贈乳酪蛋糕一份，向母親們傳遞溫暖祝福。

院方除安排志工團隊協助活動進行，讓前來就診或探病民眾，也邀請台南市盲人福利協進會到院提供女性免費按摩服務，許多病人家屬與民眾表示，很開心能在醫院感受到節日祝福與關懷。

這項活動即日起至8日止，鼓勵母親在照顧家人同時，也要重視自身健康。佳里奇美醫院院長田宇峯也特別錄製宣導音訊，於院區播放，提醒民眾踴躍參與篩檢。活動期間凡至院內完成篩檢者，即可獲贈由小品食光烘焙庇護工廠製作的巴斯克乳酪蛋糕一份。

田宇峯表示，醫院長期深耕地方，不僅重視醫療品質，更推動社區健康教育與公益服務，持續守護鄉親健康，提供安全、安心且全方位醫療照護。

佳里奇美醫院辦母親節關懷活動，民眾參與癌篩送乳酪蛋糕。記者謝進盛／翻攝