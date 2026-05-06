玉里雜草火燒向鐵軌 新自強號急退三民站列車延誤

台鐵一列新自強號今天中午行經花東線三民、玉里區間時，因鐵道旁雜草火警，火勢沿著土堤一路往鐵軌延燒，列車被迫停駛倒退回三民站，直到火勢控制後，中午12時47分才開車，比原定時間晚了將近40分鐘，也造成南下北上列車均有延誤。

花蓮縣消防局表示，今天中午12時許接獲通報，三民里南下路段火車鐵軌旁發生雜草火警，造成自強號停駛。因火車鐵軌有高壓電線，為避免射水造成觸電，先斷電再以水線灌救，到下午1時許完全撲滅，起火原因及財物損失還待火災調查科人員鑑識釐清。

台鐵表示，員林開往台東的472列次新自強號，今天中午12時5分通過三民站，約3分鐘後行經玉里到三民區間，發現軌道布滿濃煙，視線不良，也避免車廂吸入濃煙、氣體，因此先倒車退回三民站等候，等到火勢控制，於中午12時47分重新發車。

台鐵花東線三民至玉里區間，今天中午因雜草火警，一列南下新自強號因此停駛，退回三民站。圖／取自臉書三鐵情報社