快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

遠洋首航南方！李遠、李洋攜手推「亞洲在場」特展

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」開幕記者會。運動部、文化部／提供
「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」開幕記者會。運動部、文化部／提供

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」6日於國立台灣歷史博物館開幕。這不僅是台灣首度以亞運為題的國家級特展，更象徵文化部運動部「遠洋合作」正式首航南方。該展也是「青春動滋券X文化幣」與「雙百萬運動漫畫徵選」後，兩部會深化合作的又一里程碑。

文化部長李遠表示，「亞洲在場－台灣與亞洲運動會特展」從1951年第一屆亞運開始，也是他出生的年代，所以在會前以半小時的時間參觀了展覽一圈，也似乎回顧了他自己的人生。

李遠認為，從亞運的展覽中，可以讓大家看見運動背後還蘊含非常深厚的歷史與文化，在運動員表現外，更隱藏著整個戰後亞洲的變遷，以及台灣因應國際形勢，必須以不同名稱出現在亞運場上的現實，「但不管名稱如何改變，『我們還是我們』」、「我們始終還是一個生命共同體」。

作為文化部長，李遠笑說，他與李洋在內閣中一個當部長年齡可能較大、一個有點小，「但加起來除以2剛好」。運動非常適合作為文化內容，所以兩部會在短時間即展開許多合作，甚至公視董事也在李洋大力協助下，加入2位候選人，期待未來協助公廣推動更多運動傳播。

運動部長李洋表示，身為過去參與了2次亞運的前選手，雖然都只得到銅牌，但真的很期待這次展覽，選手經歷訓練、低潮、重新站起的歷程，其實跟每個人面對人生挑戰的時候很相似，希望大家來亞運特展走走，藉由展覽讓看見每選手的心路歷程。

李洋也說，名古屋亞運即將於9月登場，這不是一次性的國際賽會，而是台灣向世界證明的機會，希望透過亞運特展，藉由認識楊傳廣等前輩們為台灣努力的故事，再次感受台灣被世界看見的紀錄，也一起為亞運選手集氣。

台南市長黃偉哲受邀出席時提到，台史博的展覽將歷史故事從在地台江文化延伸至耳目一新的「霹靂舞」演出，成功將流行文化、運動與歷史深度結合，並對焦今年亞運，展現出強大的文化能量。

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」展出包含1958年東京亞運的足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像、「拳擊女王」陳念琴與「台灣最速男」楊俊瀚等選手的個人裝備等近百件珍貴文物、歷史照片與選手貼身物件，帶領觀眾穿梭台灣參與亞運半世紀的歷程。

為了讓運動精神走入生活，台史博同步推出兼具生活感與親和力的文創商品。呼應運動部推廣「全民運動」和「運動平權」的精神，並結合館內兒童廳及時光車站的動物IP與亞運項目，讓擅長飛行的草鴞化身田徑選手、柔軟的章魚變身強壯拳擊手，運用「反差萌」設計打破性別與體能刻板印象。

5月起將推出一系列活動，首場於5月10日由「十項運動國寶」吳阿民與策展人謝仕淵對談，帶領民眾認識台灣田徑運動不為人知的趣事；5月23日還有網球國手盧彥勳分享20年運動員生涯的心路歷程。

李遠 李洋 亞運 運動 文化部 運動部

延伸閱讀

運動部再度攜手文化部出擊 「亞洲在場」特展盛大開幕

全大運／三級跳遠六連霸 李允辰亞運達標差一步

首屆博物館展覽獎開放報名 盼打造台灣國際品牌

全大運／名古屋亞運國手甘家葳 右肩脫臼痛苦退賽

相關新聞

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

根據日本氣象廳最新天氣資訊指出，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第5號颱風「哈格比」（Hagupit，菲律賓命名）。中央氣象署表示，哈格比目前向西移動，由於距離遙遠，對台灣並無直接

毒駕件數暴增逾2成！立委籲修法加重懲處 交通部：下周一與內政部討論

毒駕頻傳且案件量暴增，根據統計，2024年毒駕案件有2619件，2025年暴增至8659件，案件數量增加2.3倍，立委萬美玲認為，交通部應加快跨部會合作修法，包含乘客連坐處罰、毒駕與酒駕罰則脫鉤等，交

護病比入法草案…護團轟算法「有貓膩」 衛福部回應了

在護理團體近2千人上街壓力下，衛福部長石崇良昨天宣布，8日將舉行會議邀護理界、醫界討論護病比入法草案，最快12日預告。不過，台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商

郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」

國籍航空5月燃油費不漲了 旅遊達人嗨翻報喜：差點要去國旅

國際油價近期受到中東局勢影響持續震盪，也讓不少準備出國的旅客擔心機票恐再變貴。不過，國籍航空5月將暫時不調漲燃油附加費，也讓旅遊達人蓋瑞哥不禁直呼：「可喜可賀」、「再漲下去，我都要去國旅了」。

勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵公司今表示，政風單位已做調查，後續將提報相關單

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。