遠洋首航南方！李遠、李洋攜手推「亞洲在場」特展

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」6日於國立台灣歷史博物館開幕。這不僅是台灣首度以亞運為題的國家級特展，更象徵文化部與運動部「遠洋合作」正式首航南方。該展也是「青春動滋券X文化幣」與「雙百萬運動漫畫徵選」後，兩部會深化合作的又一里程碑。

文化部長李遠表示，「亞洲在場－台灣與亞洲運動會特展」從1951年第一屆亞運開始，也是他出生的年代，所以在會前以半小時的時間參觀了展覽一圈，也似乎回顧了他自己的人生。

李遠認為，從亞運的展覽中，可以讓大家看見運動背後還蘊含非常深厚的歷史與文化，在運動員表現外，更隱藏著整個戰後亞洲的變遷，以及台灣因應國際形勢，必須以不同名稱出現在亞運場上的現實，「但不管名稱如何改變，『我們還是我們』」、「我們始終還是一個生命共同體」。

作為文化部長，李遠笑說，他與李洋在內閣中一個當部長年齡可能較大、一個有點小，「但加起來除以2剛好」。運動非常適合作為文化內容，所以兩部會在短時間即展開許多合作，甚至公視董事也在李洋大力協助下，加入2位候選人，期待未來協助公廣推動更多運動傳播。

運動部長李洋表示，身為過去參與了2次亞運的前選手，雖然都只得到銅牌，但真的很期待這次展覽，選手經歷訓練、低潮、重新站起的歷程，其實跟每個人面對人生挑戰的時候很相似，希望大家來亞運特展走走，藉由展覽讓看見每選手的心路歷程。

李洋也說，名古屋亞運即將於9月登場，這不是一次性的國際賽會，而是台灣向世界證明的機會，希望透過亞運特展，藉由認識楊傳廣等前輩們為台灣努力的故事，再次感受台灣被世界看見的紀錄，也一起為亞運選手集氣。

台南市長黃偉哲受邀出席時提到，台史博的展覽將歷史故事從在地台江文化延伸至耳目一新的「霹靂舞」演出，成功將流行文化、運動與歷史深度結合，並對焦今年亞運，展現出強大的文化能量。

「亞洲在場：台灣與亞洲運動會特展」展出包含1958年東京亞運的足球金牌、「亞洲鐵人」楊傳廣銅像、「拳擊女王」陳念琴與「台灣最速男」楊俊瀚等選手的個人裝備等近百件珍貴文物、歷史照片與選手貼身物件，帶領觀眾穿梭台灣參與亞運半世紀的歷程。

為了讓運動精神走入生活，台史博同步推出兼具生活感與親和力的文創商品。呼應運動部推廣「全民運動」和「運動平權」的精神，並結合館內兒童廳及時光車站的動物IP與亞運項目，讓擅長飛行的草鴞化身田徑選手、柔軟的章魚變身強壯拳擊手，運用「反差萌」設計打破性別與體能刻板印象。

5月起將推出一系列活動，首場於5月10日由「十項運動國寶」吳阿民與策展人謝仕淵對談，帶領民眾認識台灣田徑運動不為人知的趣事；5月23日還有網球國手盧彥勳分享20年運動員生涯的心路歷程。