回響／環保袋太多成隱憂 蘇俊賓籲中央三管齊下拚減量

本報今刊出「環保袋陷阱、減塑變加塑」專題報導，揭露限塑政策推行25年，民眾家中環保袋卻越堆越多，反成新型廢棄物難題。桃園市副市長蘇俊賓今表示，現行政策仍以限制型手段為主，呼籲中央應從「鼓勵再利用」、「系統性回收能源化」、「推動自備購物袋友善店家」3管道下手，結合源頭獎勵、循環共享與末端高階能源化技術，才不會在限塑政策下衍生更多更難處理的廢棄物，成為新的環保隱憂。

蘇俊賓表示，購物用塑膠袋及塑膠類免洗餐具限制使用政策從2002年推行至今已25年，但隨著消費型態改變，商家陸續推出自身品牌的環保袋，購物袋材質也持續變化，每個人家中都有數十個以上的環保袋，如果民眾沒有真正養成重複利用的習慣，環保袋只會越堆越多。

蘇俊賓指出，桃園市環保局透過舉辦活動或在桃樂資收站募集民眾沒有使用的購物袋，並在10多個市場設置二手袋循環箱，但這不只是透過公部門設立及被動式補充，應結合里鄰社區、商場店家，讓循環不僅一次。他建議中央系統性將「袋袋相傳」模式推廣到各大型賣場、連鎖超市與傳統市場，全面設置「環保袋循環、借用站」，讓閒置提袋能在社區中持續流通，物盡其用，大幅降低新袋產出需求。

蘇俊賓也指出，目前法規共有14類場所，包含購物中心、量販店、便利商店等不得免費提供塑膠購物袋，以限制型手段為主，中央應同步建立「獎勵機制」，透過推廣並認證「環保友善店家」，由中央部會、地方政府與企業合作，針對「自備購物袋」的消費者提供實質的現金折扣或點數回饋，透過正向誘因，改變通路大量隨餐附贈不織布袋或保冷袋的商業模式，從源頭阻斷環保袋的過度生產。

桃園市環保局統計，每年回收到家戶排出的廢棄購物袋約41公噸，相當164萬個，但只占清潔隊回收體系的萬分之七，更多袋子可能混雜在垃圾中送進焚化爐。蘇俊賓表示，這些袋子之前沒有強制回收，可能是因為材質複雜難以處理，環保局目前已跟廠商合作，透過MT機械分選回收金屬，並將高熱值材質製成再生燃料，處理技術已成熟。

蘇俊賓呼籲，中央應透過全國性的政策引導，將乾淨的塑膠袋、不織布袋或保冷袋等列為應回收廢棄物，讓本來難回收的提袋全面導入能源化產線，轉為再生能源使用，將環保袋的最後一哩路也能物盡其用，落實真正的循環再生。