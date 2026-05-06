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台中太平小火鍋店深夜往溝裡倒啥？ 環保局稽查：不是油是汙水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區中興東路1家小火鍋店員工將整桶不明液體倒入水溝內。圖／翻攝自「爆料公社公開版」
台中市太平區中興東路1家小火鍋店員工將整桶不明液體倒入水溝內。圖／翻攝自「爆料公社公開版」

台中市太平區中興東路1家小火鍋店員工將整桶不明液體倒入水溝內，被人拍下畫面貼網。網友原以為是傾倒廢油，痛批店家「養老鼠」但經台中市環保局派員稽查，店家表示是員工把清理霜淇淋機的汙水倒入水溝。因已造成汙染，環保局依違反廢棄物清理法告發，將處以1千2百元以上6千元以下罰鍰，並要求店家清理改善。

環保局說，根據民眾在「爆料公社公開版」貼出的畫面，員工在火鍋店打烊後提了一個水桶走到店門前水溝旁，先轉頭四下察看，接著把不明液體倒入水溝裡。發文者還留言「到此一油」，讓許多網友以為員工是亂倒廢油，紛批評「太誇張了」、「到時候下水道全都是老鼠」。

但環保局表示，經派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現確有汙染情事，已當場開罰並要求業者清理改善。

環保局說，網傳影像畫面是店家員工收攤時，把清理霜淇淋機的汙水倒入水溝造成污染，因此依違反「廢棄物清理法」第27條第2款規定告發。

環保局表示，經派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現確有汙染情事，已當場開罰並要求業者清理改善。圖／台中市政府提供
環保局表示，經派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現確有汙染情事，已當場開罰並要求業者清理改善。圖／台中市政府提供

環保局表示，經派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現確有汙染情事，已當場開罰並要求業者清理改善。圖／台中市政府提供
環保局表示，經派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現確有汙染情事，已當場開罰並要求業者清理改善。圖／台中市政府提供

台中市 環保局

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