手搖飲怎麼點才不踩雷？醫師揭各類糖差異：這2種相對安心

夏天將至，不少人為了穿上清爽短袖開始控制體重，但天氣炎熱，又難免想來一杯手搖飲消暑。對此，家醫科醫師許書華在臉書分享，回應不少網友的共同困擾，「戒不掉手搖飲，有沒有相對安心的微糖選擇？」。

許書華指出，許多人以為黑糖比白砂糖健康，但其實白砂糖、紅糖與黑糖的主要成分都是「蔗糖」，由葡萄糖與果糖組成，對血糖的影響差異不大。黑糖雖保留較多礦物質與多酚，但並不足以抵銷其糖分帶來的負擔，「天然」並不等於更健康。

相較之下，她認為較為友善的甜味來源是羅漢果糖與赤藻糖醇。這兩種甜味劑近年受到研究支持，不僅熱量極低，對血糖與胰島素的影響也相對較小，被視為可以「相對安心點微糖」的選項。

至於常見的蔗糖糖漿，若控制在微糖範圍（約3至5克）仍屬可接受，但應盡量搭配單純茶類，避免水果茶或奶蓋等高糖飲品。蜂蜜則是「加分但不是免死金牌」，雖含有少量抗氧化物質，升糖指數也略低，但因其果糖為游離狀態，進入體內後會更快影響肝臟，因此仍不宜過量或頻繁攝取。許書華表示，點純蜂蜜飲品「微糖、不天天喝」可接受，但別把它當健康通行證。

許書華也提醒，黑糖飲品往往含糖量極高，即使標示微糖，實際上仍可能超標。一份典型黑糖珍奶（500ml）含糖量可達 60–90 克，輕鬆破 WHO 每日游離糖建議上限（25 克），「要喝請降到無糖或一分糖」。而高果糖糖漿對肝臟影響更大，即便總熱量不變，也可能增加脂肪堆積與降低胰島素敏感性，應盡量避免，「就算點微糖，傷害還是比較大」。

此外，「蜂蜜糖漿」欺騙性最高，市面上部分標榜「蜂蜜」的飲品，成分來源不明，甚至可能摻入其他糖漿，風險更高。

最後，許書華強調，重點並非完全不能喝手搖飲，而是避免「天天一杯」。不論是哪一種糖，只要長期過量攝取，都會對身體造成負擔。與其糾結糖的種類，不如先檢視飲用頻率，給身體適當的休息空間，才是維持健康的關鍵。

羅漢果糖與赤藻糖醇（Erythritol）常應用於「無糖零卡」飲料、生酮飲品及運動飲料中。市面上含有這些代糖的飲料包括無糖氣泡飲、低卡碳酸飲料、即飲茶（如無糖綠茶、國寶茶）以及標榜生酮低碳的奶茶或咖啡。

腦神經科學博士鄭淳予在臉書指出，羅漢果糖與赤藻糖醇常被視為「相對健康」的代糖，但並非完全沒有風險。以赤藻糖醇為例，近年研究指出，短時間內攝取較高劑量，可能影響血管功能，包括增加氧化壓力、抑制血管舒張、促進血管收縮，甚至降低溶解血栓的能力，這些變化都可能提高心血管與中風風險。此外，也有流行病學研究發現，血中赤藻糖醇濃度較高者，未來發生心臟病或中風的機率明顯上升。