斥資2.8億彰化和美衛福大樓開工 2028年提供全方位長照服務

總經費達2億8761萬元的彰化縣和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程，將新建地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，今天由縣長王惠美等人主持動土典禮，預定2028年完工，為在地民眾提供優質醫療保健、托嬰、育兒親子及長照等0-100歲全齡照顧服務。

王惠美表示，和美鎮衛生所暨長照衛福大樓的地下1層為「停車場及機房」、地上1樓及2樓為「衛生所及不老健身房」、3樓為「公設民營托嬰中心及社福中心」、4樓為「日間照顧中心及失智據點」、5樓為「育兒親子館」、6樓為「老人健康促進空間」。服務嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

王惠美指出，彰化縣65歲以上長輩占總人口2成，為因應人口快速老化，縣府積極布建長照衛福據點，目前已布建52處長照據點，已完工41案，工程決標即將開工6案，施工中5案；其中，首創全國「老幼共融」長照衛福大樓模式，共計18案，二林、芳苑、竹塘、大城、員林、北斗的衛福大樓已啟用，埤頭及鹿港二期的衛福大樓則準備啟用，這些建設不僅減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能無後顧之憂安心打拚。

和美鎮長林庚壬及縣議員林小琪均感謝王惠美縣長及議員對和美建設的鼎力支持，以及與公所的密切配合，提供全面性的服務，落實從嬰幼兒到長者的全齡照護服務，為在地居民打造更完善的生活保障。

總經費達2億8761萬元的彰化縣和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程，將新建地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，今天由縣長王惠美等人主持動土典禮，預定2028年完工。設計圖／縣府提供

總經費達2億8761萬元的彰化縣和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程，將新建地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，今天由縣長王惠美等人主持動土典禮，預定2028年完工。設計圖／縣府提供