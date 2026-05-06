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護病比入法草案…護團轟算法「有貓膩」 衛福部回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商版本入法，實際上護病比卻被加上「平均」二字，讓護病比入法形同虛設，不如不要入法。圖／台護產提供
台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商版本入法，實際上護病比卻被加上「平均」二字，讓護病比入法形同虛設，不如不要入法。圖／台護產提供

在護理團體近2千人上街壓力下，衛福部石崇良昨天宣布，8日將舉行會議邀護理界、醫界討論護病比入法草案，最快12日預告。不過，台灣護理產業工會發布聲明指出，昨天下午收到開會通知，乍看是以日前護理團體協商版本入法，實際上護病比卻被加上「平均」二字，讓護病比入法形同虛設，不如不要入法。對此，衛福部照護司回應，月平均計算方式為實務現況，並未改變。

台護產指出，衛福部昨天下午突然發出開會通知，「醫療機構設置標準」修法草案內容首次曝光，版本內容卻「大有貓膩」，看似以日前個團體協商過的版本入法，實際卻在條文中寫入「平均護病比」，形同毫無管理效力，以每月、全院所有單位護病比平均計算方式，會讓護病比被稀釋、失真，每班護理師實際照顧人數，可能高於平均數字2倍之多，且已是常態。

「基層護理師對衛福部政策完全無感！」台護產強調，護理師要的三班護病比入法，是「分單位、每一天分開計算」，也就是時時刻刻、每一位護理師照顧病人數量都不能超標，衛福部草案版本，形同是把早已宣告無效的現行制度重新包裝、繼續騙人，無法讓護理現場血汗過勞及人力流失現況獲得改善，此種掉包、魚目混珠試圖矇騙的作法，是對護理師的背叛，將抗爭到底。

衛福部照護司副司長陳青梅回應，雖理解工會提出想法，訴求更好的計算方式，但現行三班護病比獎勵版本，在2年前便經過討論且取得共識，目前實施方式便是以月平均計算方法獎勵給各家醫院，醫學中心病床動輒一、二百床，實務上不可能一一核對病房每班護病比，因此草案版本「概念、邏輯相同，沒有改變，且是目前最大公約數」。

衛福部 護理師 石崇良

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