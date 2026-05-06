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為何大家狂拍這架飛機？內行揭「波音原廠塗裝」航空迷：非常經典

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads發問，表示不理解機場外眾人搶拍華航特殊塗裝客機，引發航空迷熱烈解釋。記者陳嘉寧／攝影
一名網友在Threads發問，表示不理解機場外眾人搶拍華航特殊塗裝客機，引發航空迷熱烈解釋。記者陳嘉寧／攝影

下大雨為什麼還有人在拍飛機？一名網友在Threads發問，表示不理解機場外眾人搶拍華航特殊塗裝客機，引發航空迷熱烈解釋。

知情網友指出，該機為華航少見的「波音原廠紀念塗裝」，屬於777機型特殊版本，被視為航空迷必拍機種，也被形容為「見一次少一次」，具有紀念價值。

也有見過此班機的網友分享「這是波音原廠塗裝！華航出名的兩架」、「多年前拍到過，但不曉得這麼受歡迎」、「大藍鯨波音原廠塗裝，飛到哪裡都很多人在拍，說真的超好看」、「波音原廠塗裝，不知道787還是779會不會繼承」。

此外，也有航空迷形容這架777象徵波音「堅固可靠性能安全的美好時代」，認為其外觀與歷史意義兼具。也有人繼續補充，此為全球唯一一台華航和波音合作的紀念塗裝機，加上當時波音成立100周年所共同設計的機身塗裝，所以「非常經典」。

除了華航特殊塗裝引發關注，國泰航空今年也迎來創立80周年，推出「同心飛躍八十年」紀念系列，其中最受矚目的便是復刻經典「生菜葉三明治」彩繪機。

該系列包含空中巴士A350與波音747貨機，其中A350已率先亮相並飛抵台灣，而747貨機則於3月18日首度降落桃園機場，短暫停留後再飛往香港，也吸引航空迷特地到場拍攝紀錄。

華航 國泰航空 飛機 波音

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