「我懂妳的不安」 奇美醫院攜手前啦啦隊女孩 母親節前送暖安胎媽

母親節是感恩與團聚的時刻，但對於正因早產風險而住院安胎的孕媽咪而言，「孩子的健康平安」是她們唯一的過節心願。奇美醫院與財團法人台灣早產兒基金會今舉辦關懷活動，走進安胎病房，遞上祝福禮袋與蝶型包巾，為正在與時間賽跑、努力護胎的準媽媽加油打氣。

奇美醫院產房副護理長盧怡萍表示，許多高危險妊娠孕婦因早期宮縮、前置胎盤或早期破水等因素，需長時間住院安胎，不僅身體不適，更承受極大心理壓力，因此院方在2009年設立「安胎示範病房」，透過專業醫療與跨團隊照護，成為守護母嬰的重要後盾。

奇美醫療團隊今與前職棒啦啦隊女孩、公益代言人艾璐一探視病房，過程中艾璐也以「過來人」身分分享自身經歷，她提到，自己因重度子癲前症在孕期28周出現不適，當時每分每秒都在擔心孩子早產，最後寶寶出生時僅28周又4天、體重僅1179公克，好在身邊有「神隊友」丈夫、職棒投手胡智爲一路陪伴，在無數失眠夜晚成為最堅實的後盾，加上醫療團隊細心照護，孩子如今已健康成長。

艾璐今在病房內與準媽媽相擁打氣時也說，「我懂那種面對未來的不安，但請相信專業與愛，孩子會感受到媽媽的力量。」真摯情感讓不少孕媽咪紅了眼眶，更多了一份勇氣。

台灣早產兒基金會表示，母親節關懷行動已持續14年，今年更聯手全台24家醫療院所共同參與，而安胎與早產照護是一場長期挑戰，需要醫療與家庭共同支持，也盼透過每年的關懷活動，除提供心理支持外，也喚起社會對高危險妊娠議題的重視。

奇美醫院提到，「早產」是指未滿37周即分娩，由於新生兒器官發育尚未成熟，將影響孩子後續的生長與腦神經發展，呼籲孕媽咪應規律產檢、遵從醫囑及維持良好生活習慣，才是降低孕期風險、預防早產的關鍵。