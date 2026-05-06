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「我懂妳的不安」 奇美醫院攜手前啦啦隊女孩 母親節前送暖安胎媽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院、財團法人台灣早產兒基金會與公益代言人艾璐（右四）今在母親節前夕走進安胎病房，遞上祝福禮袋與蝶型包巾，為正在與時間賽跑、努力護胎的準媽媽加油打氣。記者萬于甄／攝影
奇美醫院、財團法人台灣早產兒基金會與公益代言人艾璐（右四）今在母親節前夕走進安胎病房，遞上祝福禮袋與蝶型包巾，為正在與時間賽跑、努力護胎的準媽媽加油打氣。記者萬于甄／攝影

母親節是感恩與團聚的時刻，但對於正因早產風險而住院安胎的孕媽咪而言，「孩子的健康平安」是她們唯一的過節心願。奇美醫院與財團法人台灣早產兒基金會今舉辦關懷活動，走進安胎病房，遞上祝福禮袋與蝶型包巾，為正在與時間賽跑、努力護胎的準媽媽加油打氣。

奇美醫院產房副護理長盧怡萍表示，許多高危險妊娠孕婦因早期宮縮、前置胎盤或早期破水等因素，需長時間住院安胎，不僅身體不適，更承受極大心理壓力，因此院方在2009年設立「安胎示範病房」，透過專業醫療與跨團隊照護，成為守護母嬰的重要後盾。

奇美醫療團隊今與前職棒啦啦隊女孩、公益代言人艾璐一探視病房，過程中艾璐也以「過來人」身分分享自身經歷，她提到，自己因重度子癲前症在孕期28周出現不適，當時每分每秒都在擔心孩子早產，最後寶寶出生時僅28周又4天、體重僅1179公克，好在身邊有「神隊友」丈夫、職棒投手胡智爲一路陪伴，在無數失眠夜晚成為最堅實的後盾，加上醫療團隊細心照護，孩子如今已健康成長。

艾璐今在病房內與準媽媽相擁打氣時也說，「我懂那種面對未來的不安，但請相信專業與愛，孩子會感受到媽媽的力量。」真摯情感讓不少孕媽咪紅了眼眶，更多了一份勇氣。

台灣早產兒基金會表示，母親節關懷行動已持續14年，今年更聯手全台24家醫療院所共同參與，而安胎與早產照護是一場長期挑戰，需要醫療與家庭共同支持，也盼透過每年的關懷活動，除提供心理支持外，也喚起社會對高危險妊娠議題的重視。

奇美醫院提到，「早產」是指未滿37周即分娩，由於新生兒器官發育尚未成熟，將影響孩子後續的生長與腦神經發展，呼籲孕媽咪應規律產檢、遵從醫囑及維持良好生活習慣，才是降低孕期風險、預防早產的關鍵。

奇美醫院與財團法人台灣早產兒基金會今舉辦關懷住院安胎孕媽咪活動，與公益代言人艾璐（中）一起前往病房為準媽媽加油打氣。記者萬于甄／攝影
奇美醫院與財團法人台灣早產兒基金會今舉辦關懷住院安胎孕媽咪活動，與公益代言人艾璐（中）一起前往病房為準媽媽加油打氣。記者萬于甄／攝影

母親節 奇美醫院

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