「猴害」比天災還嚴重 陳駿季允諾製作通報APP觀測系統

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日爆發罕見漢他病毒疫情，目前已造成3人死亡、至少7人疑似感染。由於漢他病毒中的特定亞型「安地斯病毒」過去曾出現人傳人案例，世界衛生組織（W

2026-05-06 13:54