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「猴害」比天災還嚴重 陳駿季允諾製作通報APP觀測系統
農業部長陳駿季上午出席立法院經濟委員會審查「水土保持法第二條條文修正草案」等案，立委質詢時提出山區面臨嚴重「猴害」的狀況，詢問農業部是否能製作類似鼠患通報APP的觀測系統。陳駿季允諾會立即來做。
立委提到猴子已不算保育類，而是野生動物，偏遠山區的農民面對「猴害」苦不堪言，所造成的損害比颱風、豪雨還嚴重。陳駿季表示猴害對農民造成的影響甚至比天災還嚴重，是因為每天都可能造成損害。目前已跟內部同仁討論，基本上會朝「補償」的方式來處理。
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