「毒駕、酒駕」脫鉤？陳世凱：毒駕擬連坐處罰及提高刑罰

交通部長陳世凱上午出席立法院交通委員會審查115年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位等預算。面對毒駕肇事事件層出不窮，5月截至目前已發生4起毒駕事故，其中一件更釀2人死亡。立委質詢指現行刑罰及道路交通管理處罰條例都是將「毒駕」與「酒駕」相同處罰。「喝酒」沒犯罪，「吸毒」是犯罪行為，二者罰則應脫鉤，單獨提高毒駕刑罰。交通部長陳世凱表示，現行毒駕事件越來越多，吸毒有罪，吸了毒還開車，罪責確實應該比酒駕更高，下周一就會與內政部開會討論，研擬連坐處罰及提高刑罰。