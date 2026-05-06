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資源回收法修正今一讀 明定推動會官方代表須副首長以上擔任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「資源回收再利用法修正草案」案今於立法院社福及衛環委員會一讀通過。記者李柏澔／攝影
「資源回收再利用法修正草案」案今於立法院社福及衛環委員會一讀通過。記者李柏澔／攝影

資源回收再利用法修正草案」案今於立法院社福及衛環委員會一讀通過，本次審查重點包含「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，並將源頭減量、資源循環定為未來核心方向，另也應組成資源循環推動會，負責整合、制定及推動資源循環政策。本次修正明定政府機關代表應由副首長以上主管擔任，代表國家對資源循環政策的決心。

當前全球資源危機及氣候變遷的嚴峻挑戰，國際社會普遍將「資源循環」視為達成聯合國永續發展目標（SDGs）及淨零排放承諾之關鍵途徑；歐盟亦於2020年公布「新循環經濟行動計畫」（New Circular Economy Action Plan），明確揭示循環經濟應跳脫傳統廢棄物管理思維。

因此，本次修法重點在擴大管理範疇至產品全生命周期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入管理，修法內容包括提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購及相關獎勵機制，建構有利產業轉型與創新發展的制度環境。

行政院版「資源回收再利用法」修正草案第12條規定，中央主管機關執行辦理再生資源回收再利用之政策制定職權時，得邀集相關政府機關、學者專家及環境保護團體代表組成資源循環推動會，提供諮詢意見。

不過立委林月琴、林淑芬等人所提修正草案認為，國家資源循環政策涉及跨部會，應由行政院長指定政務委員擔任召集人，負責召集、督導相關部會研議、協商、評估、整合、制定及推動前條資源循環政策、措施。此外，官方委員應由相關部會首長或副首長擔任。

林淑芬說，法條中確實應該規定要由首長層級來參與，與會層級也代表國家對國家資源循環計畫的重視。

最後經委員討論後修正，資源循環推動會召集人由環境部部長擔任，委員任期2年，由相關政府機關、學者、專家及環境保護團體代表組成，其中政府機關代表應由副首長以上主管擔任，學者、專家及環境保護團體代表不得少於二分之一，環境保護團體代表不得少於推動會整體之四分之一。推動會的會議紀錄應對外公開，但涉及國家機密或營業秘密者不在此限。

立委盧縣一所提版本指出，委員組成也應納入原住民族代表，且不得少於推動會人數的3分之1，但最後經討論同意將此刪除。

資源回收 歐盟 聯合國

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