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郵輪漢他病毒人傳人？專家分析風險「極低」：環境感染機率仍最大

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
宏迪亞斯號船近日爆發罕見漢他病毒疫情，目前已造成3人死亡、至少7人疑似感染。（美聯社）
宏迪亞斯號船近日爆發罕見漢他病毒疫情，目前已造成3人死亡、至少7人疑似感染。（美聯社）

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日爆發罕見漢他病毒疫情，目前已造成3人死亡、至少7人疑似感染。由於漢他病毒中的特定亞型「安地斯病毒」過去曾出現人傳人案例，世界衛生組織（WHO）也坦言，不能排除人傳人的可能性。不過國內專家指出，當地本身就存在大量帶有病毒的動物，乘客皆可能在環境中接觸病毒，也不排除郵輪內仍有尚未找出的感染源，至於是否存在有限度的人傳人情形，仍待釐清。

洪迪亞斯號爆漢他病毒疫情，WHO懷疑，此次疫情可能與漢他病毒特定亞型「安地斯病毒」有關，部分患者也可能在登船前就已感染。WHO流行病與大流行防範及預防主任Maria Van Kerkhove表示，「我們確實認為，在非常密切接觸者之間，可能發生一定程度的人傳人感染。」

新光醫院感染管制主治醫師黃建賢說，洪迪亞斯號漢他疫情仍在調查中，雖然國際上曾出現過極少數漢他病毒「有限度人傳人」案例，但整體而言，漢他病毒仍以「動物傳人」為主要感染途徑，人傳人風險「極低」，且目前尚無證據顯示病毒已出現大規模人際傳播能力。

黃建賢說，漢他病毒依地區不同，病毒型別與臨床表現也有所差異。美洲地區常見的病毒株，多與「漢他肺症候群（HPS）」相關，感染該類病毒株的患者病情較為嚴重、死亡率也較高；相較之下，亞洲地區常見型別致死率較低。

黃建賢說，漢他病毒傳播案例，過去大部分都是動物傳人，人傳人很可能是單一事件，像前陣子東南亞爆發立百病毒，也是動物傳人，但在爆發後，密集的接觸者如家庭成員或醫護照護過程中，也發生感染，這就屬於「有限度人傳人」，與一般呼吸道病毒可在公共空間快速傳播的情況不同。

黃建賢說，目前郵輪事件仍有多種可能，包括乘客在登船前即已接觸帶病毒的齧齒類動物，或船上環境遭鼠類汙染，導致多名乘客接觸感染；也不排除是在密閉空間、長時間接觸下，出現極低機率的有限度人傳人，不過病毒要一下從動物傳人變為人傳人不容易，因此仍要等到整個調查完成才會了解。

黃建賢表示，已確診與疑似感染者應盡速下船並接受隔離與醫療照護；船上則應依接觸風險進行分區管理，例如區分確診者、密切接觸者與一般乘客，以降低交叉感染風險。此外，若船上仍有乘客，全面消毒執行上較為困難，通常需採「分區清空、分區消毒」方式進行；若能全船淨空，則可進行更徹底的全面清消，以確保環境安全。

新光醫院感染管制主治醫師黃建賢表示，油輪漢他病毒目前相關情況仍在調查中，雖然國際上確實曾出現極少數「有限度人傳人」案例，但整體而言，漢他病毒仍以「動物傳人」為主要感染途徑，人傳人風險極低，尚無證據顯示病毒已出現大規模人際傳播能力。記者林琮恩／攝影
新光醫院感染管制主治醫師黃建賢表示，油輪漢他病毒目前相關情況仍在調查中，雖然國際上確實曾出現極少數「有限度人傳人」案例，但整體而言，漢他病毒仍以「動物傳人」為主要感染途徑，人傳人風險極低，尚無證據顯示病毒已出現大規模人際傳播能力。記者林琮恩／攝影

荷蘭 WHO 疫情

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