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芥菜種會啟動「安居聯盟」 攜手企業為弱勢打造一個安穩的家

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會正式成立「安居聯盟」，串聯修繕服務、家具家電與食品供應等跨領域企業ESG資源。圖／芥菜種會提供
芥菜種會正式成立「安居聯盟」，串聯修繕服務、家具家電與食品供應等跨領域企業ESG資源。圖／芥菜種會提供

「溫飽」是家庭最基本生活需求，對許多脆弱家庭卻不容易。基督教芥菜種會於今舉辦「安居聯盟」成立記者會，首創「虛擬物資倉儲」服務模式，整合修繕服務、家具家電與食品供應，將「被動的災後救助」延伸至「前端的預防行動」，從源頭強化脆弱家庭的居住安全。今年目標是修繕全台50戶居住環境，預計籌募1000萬元。

主計總處調查，台灣所得最低20%的家庭已連續18年處於「入不敷出」，這正是芥菜種會服務的5000多戶認養家庭的樣態。

基督教芥菜種會全球救助處處長吳秉翰說，許多脆弱家庭不僅缺乏穩定飲食與日用品，也長期居住在漏水、壁癌、老舊電線電器、雜物堆積的不利居住環境中。安居聯盟的「脆弱家庭居家安全支持計畫」，是從生活照顧、家電家具支持、居家安全修繕到災後救助與復原，建立安全且穩定的居住環境。

基督教芥菜種會執行長李肇家說，如同阿姆斯壯登月球，安居聯盟的成立看似一小步，卻能成為脆弱家庭的一大步，透過社工與志工長期陪伴與訪視，協助家庭維持基本生活，讓發霉的床變乾淨、讓不亮的燈變亮，有安心休息、溫飽與學習的空間，看見「家的安全」對家庭穩定的重要性，也用陪伴的力量讓脆弱家庭成長，慢慢的，他們會長出自己的力量。

高二的小杰，4歲起主要由阿公照顧。家中因長期漏水，不僅壁癌嚴重，可使用空間有限，唯一的房間讓給患有身心狀況的姑姑，祖孫長期在客廳地板鋪睡，全家經濟仰賴補助、阿公積蓄與姑姑不穩定的零工收入維持。

小杰的阿公說「我沒辦法給小杰書桌或床，也擔心下雨積水不敢出遠門」芥菜種會約3年前開始關懷小杰的家，從認養金支持與提供生活物資等出發，近期更動員清潔團隊整理居家環境，清除因長期漏水損壞的家具與堆積物，並進行家務指導，為修繕工程預作準備，包括改善壁癌、電路汰換與老舊插座更新等，讓「家」住得安心。

芥菜種會宣布，今年起將正式推動脆弱家庭居家安全修繕計畫，預計籌募1000萬元專款，用於修繕全台50戶脆弱家庭的居住環境，針對常見十大居住不利因子，發展「五大居家安全修復模組」，包括消防電氣安全、防跌無障礙、健康呼吸、守護兒少學習與結構安全，透過標準化與專業化施工，從源頭降低環境帶來的意外風險與健康問題。

菜芥種會說，「安居聯盟」整合跨領域企業ESG資源，以「虛擬物資倉儲」概念，透過企業回饋機制持續累積備援資源，無論平日或災後，即時調度包括飲食用品、家用品、床飾、衛浴用品、修繕與防火用品等守護居家安全物資，回應家庭在生活重建與緊急需求上的需要，並成為脆弱家庭居家安全修繕計畫的助力。

芥菜種會呼籲更多企業挺身而出，以實際行動發揮影響力，讓安全成為每個家庭可以期待的日常。

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