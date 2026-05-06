故宮文創商品MIT比例 蕭宗煌：提升至83%創新高

國立故宮博物院院長蕭宗煌今天到立法院就115年度預算編列情形進行專案報告並備質詢，民進黨立委陳培瑜希望故宮文創商品能提升台灣製造比例，蕭宗煌對此說明，2025年台灣製文創商品占比已提升至83%，創下新高。

蕭宗煌表示，積極鼓勵廠商的文創商品能夠在台製作，2025年台灣製的比例已經提高到83%，其原因是故宮近年與中央部會及地方政府合作，以在地農產與特色商品做導入，並與經濟部產業發展署合作推出系列商品，結合故宮文物與MIT工藝，台灣製造比例自然提升，故宮會持續透過合作機制逐步提高在地製造比重，不會以強制方式追求在地製造比重。