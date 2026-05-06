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高雄輕軌軌道卡異物！駕駛員下車撿 高捷公司：列車未載客
高雄輕軌今早被目擊一輛列車因為軌道上有不明物體，列車卡在路口處，擋住其他方向車輛行進，最後由輕軌駕駛員獨自「下車」到軌道中撿起物品，才排除狀況；高雄捷運公司回應，該列車為未載客的「巡軌列車」，當時司機員巡軌時發現軌道上有黑色異物，即機警停車，回報行控中心後，經授權才下車拾撿，後續恢復正常行駛。
高雄輕軌一輛列車今早被民眾目擊，列車在綠燈通過路口時，發現一個黑色不明物體擋在軌道上，導致必須臨時停在路中，即便後來號誌轉換後仍卡在路中，造成要通過路口的其他車輛無法前行；最後輕軌駕駛竟索性「獨自下車」自行將該物品拾起，才排除狀況。目擊民眾將影片上傳至社群threads，笑稱「早起的輕軌司機起來撿東西」。
高捷公司說明，該輛列車是營運前未載客的巡軌列車，今早約5點39分行經美術東二路C21站和C22站之間，司機員在巡軌時發現軌道上有黑色異物機警停車，回報行控中心後，經授權才下車拾撿，後續確認為一黑色紙盒，後續恢復正常行駛。
據了解，輕軌巡軌列車是輕軌系統在正式營運前，或在夜間停駛期間，為確認軌道、架空線（供電系統）、號誌及車站設備安全，所進行的檢查用列車；每日會在清晨時從機廠出發，不載客進行巡軌、佈線，確認軌道上方架空線供電正常、軌道無異物，確保6點左右能正常發車，營運時間也不時會有巡軌列車中途檢查，順逆行均有列車做例行檢查。
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