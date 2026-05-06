台鐵AI平交道系統「從被動到主動示警」 花蓮成先行示範區

台鐵公司推動平交道智慧化升級，投入近12.7億元建置障礙物自動偵測系統，整合AI影像辨識、熱感應與光學雷達技術，打造24小時運作的「虛擬圍籬」，花蓮作為先行區域已完成整合，目前未發生平交道死傷事故，展現科技防護成效。

台鐵指出，此項「電務智慧化提升計畫」於2022年由花蓮電務段主導，針對全台397處平交道系統更新與整合，涵蓋前端錄影監視、自動防護集中監控裝置及手動告警設備，並建置後端「All In One」智慧化控制平台，整合監視、防護與告警功能，提升整體運作效率。

花蓮電務段說明，計畫核心為障礙物自動偵測系統，透過熱感應與AI影像辨識技術，搭配光學雷達偵測器，即使在夜間或雨霧環境中仍可精準監測，一旦偵測到平交道有異常障礙，系統會即時發出警示訊號，並同步傳送至列車駕駛室與監控中心，必要時列車可提前減速甚至自動停車，等於在平交道建立一層無形防護網。

花蓮電務段組長楊志鵬表示，過去若有障礙物，多仰賴民眾手動啟動告警設備通知列車，如今透過360度環景監控與主動偵測機制，當列車距離平交道約2至3公里時，系統即能自動發送燈號與無線電警示，大幅提升反應速度與安全性，達到「由被動轉為主動」的防護模式。

為配合高解析度監視設備升級，原有銅纜傳輸系統已逐步改為光纖架構，以提升資料傳輸速度與穩定性，讓監控中心可即時掌握平交道狀況並迅速應變。

楊志鵬指出，花蓮因平交道密集且交通流量大，被選為優先示範區，花蓮市及吉安鄉已於去年底完成整合，其餘鄉鎮也在今年初陸續建置完成。

台鐵表示，後續將於今年底前完成其他縣市平交道系統整合，並全面採用國產設備，以提升維護效率與系統穩定性，未來規畫導入來車方向輔助辨識功能，並於平交道四端增設手動告警設備，透過多重防護機制，強化行車與用路人安全。