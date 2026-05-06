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資源循環推動法修法今一讀 比照歐盟產品數位護照推「產品識別碼」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「資源回收再利用法」修法草案今立法院一讀通過。記者李柏澔／攝影
「資源回收再利用法」修法草案今立法院一讀通過。記者李柏澔／攝影

立法院社福及衛環委員會今續審「資源回收再利用法修正草案」案，本次審查重點除將「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，源頭減量、資源循環也定為未來施政核心方向。本法第22條今修正賦予環境部得指定公告物品或包裝容器等資訊揭露，包含再生料比率、參考歐盟的「產品數位護照」使用產品識別碼等，電動車的電池模組會是首先推動方向，其他產品則尚無時間表。

本次修正通過的「資源循環推動法」第22條規定，中央主管機關得指定公告物品或其包裝、容器、其製造、輸入或販售業者應依公告所定期限、方式，揭露並標示使用的材質及再生料比率、包裝材質、分類回收標誌外，特別增訂經指定應使用具惟一產品識別碼者，應更新流向及品質驗證資訊。

立委林淑芬表示，資源回收物清楚溯源就是要做到「一物一碼」，回收處理上必須很快了解材質與成分，回收業者透過數位化的方式也才能更有效率的處理，現行制度確實應該調整。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，產品數位識別碼是參考歐盟產品數位護照的做法，目的就是要揭露產品設計製造、使用再生料比率等資訊，讓消費者可以更快了解購買的產品，歐盟已經規定電池的產品數位護照要在2027年上路，不過其他如汽車、紡織品等則還沒有明確上路日期。

賴瑩瑩進一步指出，目前我國的電池尚未直接賣到歐盟，但像是自行車內設備的電池等，之後就要按照歐盟的規定登錄產品數位護照，可以說台灣就是會跟隨歐盟的趨勢與做法，不過輸出到歐盟的產品要以單項來看，本次修法後也會和經濟部產業發展署一討論，並一同推動「產品數位護照平台」。

歐盟 護照 資源回收

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