勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」

2026-05-06 11:52