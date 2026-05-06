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勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」
台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵公司今表示，政風單位已做調查，後續將提報相關單位查處、考成獎懲送所屬單位做適當處理。
吳長智日前遭爆，利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，單身未有子女卻能申請到花蓮宿舍並享有車位，反而離鄉背井的員工申請不到宿舍，甚至長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月能領取約6000元加給長達10年，累計詐領金額達近80萬元。
台鐵企業工會昨天發布聲明指出，已暫停吳長智秘書職務，並預計5月12日召開臨時代表大會討論相關事宜。
台鐵公司總經理馮輝昇今受訪時表示，公司秉持毋枉毋縱原則處理，針對吳姓員工疑似有違紀事件，內部政風單位已做調查，後續會有2個方向，包含尋求政風體系提報相關單位查處，調查程序都有規定程序來辦理；而內部行政考成獎懲部分，相關資料已送所屬單位花蓮機務段做適當處理。
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