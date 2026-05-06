北車商場爭議台鐵24日前回覆 法界人士：微風若不服需這麼做

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來23年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵提出異議，台鐵公司今表示，微風已於5月4日正式提出異議書，後續會依促參法於20天內，也就是5月24日之前回覆處理。

競爭激烈的台北車站商場招標案，由新光三越擠下有主場優勢的現行經營者微風集團，卻因投標名單、評選結果提前洩露、評委違法利益迴避之虞等爭議，微風不服提出異議。

台鐵董事長鄭光遠4月30日表示，台鐵已啟動內部調查，調查結果2周內出爐，廠商提異議後20天將回覆，依照促參法規定，本案不能因為抗議而停止程序，因此5月會依法與新光三越簽約、7月交接，不會因抗議而停止程序。

針對微風提出異議的後續，台鐵總經理馮輝昇今表示，目前仍僅微風提出異議，先前微風於4月24日、4月27日提出異議，該時間不符合促參法規定。依規定，台北車站商場標案甄選結果於4月28日公告，有意見廠商可於公告後的30天內，也就是4月29日提出異議。

馮輝昇說，微風已於5月4日正式提出異議書，依照促參法爭議處理規則，會在20天內適當處理及回覆提出異議的申請人，從5月4日算起，將於5月24日之前處理回覆。

若微風不服台鐵處理回覆該怎麼辦？法界人士指出，微風若不服台鐵的處理回覆，可在30天內向財政部提出申訴，會有申訴委員會進行審查；若微風仍不接受其審查結果，需在2個月內提出行政訴訟。