快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

寶寶挑戰閱讀抓周 新北市圖嬰幼兒親子閱讀周末登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市立圖書館本周六9日舉行「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的親子活動，一起展開親子閱讀初體驗。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館本周六9日舉行「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的親子活動，一起展開親子閱讀初體驗。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館本周六一連兩天舉行「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的親子活動，一起展開親子閱讀初體驗，免費報名，歡迎大小朋友一起來享親子互動，享受美好的共讀時光。

新北市立圖書館為推廣親子閱讀，推出「從0到無限∞閱讀抓住寶寶的未來」嬰幼兒閱讀系列活動。近百場免費的嬰幼兒五感閱讀、寶寶故事劇場、親子共讀示範、幼兒讀書會、閱讀名人講座以及孕媽咪讀書會等適合親子同樂的閱讀活動，5月9日起至11月底在全市各區圖書分館陸續展開，家中有小小孩的家長們千萬別錯過！

5月9、10日在總館登場的「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的「閱讀抓周」與「寶寶爬行」親子活動，為寶貝留下美好的成長紀念，同時讓父母親體驗親子共讀的美好。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，周歲的孩童在行動、語言上，開始邁入不同的發展與學習階段，早期閱讀不僅可以增進父母及孩子的關係，更可以培養孩子對於書本及閱讀的喜愛。因此，圖書館也特別為嬰幼兒打造適齡的遊戲活動與專家親職講座，鼓勵父母親多陪寶貝閱讀，一起展開親子閱讀初體驗。

5月24日「賴馬創作30周年」分享會，人氣繪本作家賴馬將於總館和大家分享30年創作的心路歷程並舉辦簽書會；另外還有繪本故事活動，包括5月9日至6月30日「賴馬創作30周年」繪本主題書展以及5月16日「愛哭公主」、5月31日「生氣王子」、6月6日「帕拉帕拉山的妖怪」、6月13日「我變成一隻噴火龍了」的親子繪本故事活動，特別精選賴馬老師膾炙人口的繪本作品，帶大小朋友學習化解各種負向情緒與生活難題。

6月至11月陸續還有「閱讀名人講座」，多位重量級講師包括6月28日展臂閱讀協會陳宥達醫師、7月5日兒童文學工作者張淑瓊老師、9月5日小兒科醫師陳如瑩醫師等知名專家學者，將帶領爸媽在新世代的閱讀趨勢中，為孩子選擇適齡好書，建立良好的閱讀習慣。

另外，還有0-5歲嬰幼兒與家長專屬的親子感官閱讀活動、「伴聽故事．伴長大」親子故事、寶寶故事劇場、親子音樂繪等親子共讀體驗活動，活動全部免費，歡迎大小朋友一起來享親子互動，享受美好的共讀時光。詳細活動資訊請至新北市立圖書館資訊網 http://www.tphcc.gov.tw/查詢。

親子 圖書館

延伸閱讀

翻開臺東，閱讀生活的模樣 臺東縣立圖書館5/1、5/2舉辦閱讀生活市集 邀民眾走進書本與日常之間

SEL三部曲 汐止區東山國小學童「收服BOOK夢」情緒學習

MUZIKids兒童古典音樂節9月登場 寶寶音樂會成焦點

澳洲辦事處捐贈台文館精選繪本 台澳文學交流添新頁

相關新聞

郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」

台鐵玉里—三民路邊驚傳火警！雙向中斷 預計恢復時間公布

台鐵玉里-三民間路線旁驚傳火警，煙霧影響到正線，雙向列車均有延誤。預計下午1時30分恢復正常營運。

網紅房仲28歲就猝死！ 醫示警：年輕人愛熬夜、過勞正透支心臟

「昨天還好好的，怎麼會突然猝死？」28歲網紅房仲子杰在睡夢中走了，粉絲震驚並湧入社群哀悼。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，許多年輕人外表看似健康，卻可能早已埋藏隱性心臟疾病，因為長期熬夜、工作高壓

勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵公司今表示，政風單位已做調查，後續將提報相關單

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。