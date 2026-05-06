寶寶挑戰閱讀抓周 新北市圖嬰幼兒親子閱讀周末登場

新北市立圖書館本周六一連兩天舉行「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的親子活動，一起展開親子閱讀初體驗，免費報名，歡迎大小朋友一起來享親子互動，享受美好的共讀時光。

新北市立圖書館為推廣親子閱讀，推出「從0到無限∞閱讀抓住寶寶的未來」嬰幼兒閱讀系列活動。近百場免費的嬰幼兒五感閱讀、寶寶故事劇場、親子共讀示範、幼兒讀書會、閱讀名人講座以及孕媽咪讀書會等適合親子同樂的閱讀活動，5月9日起至11月底在全市各區圖書分館陸續展開，家中有小小孩的家長們千萬別錯過！

5月9、10日在總館登場的「寶寶抓周爬行大挑戰」，結合近年來風行的周歲派對，透過趣味的「閱讀抓周」與「寶寶爬行」親子活動，為寶貝留下美好的成長紀念，同時讓父母親體驗親子共讀的美好。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，周歲的孩童在行動、語言上，開始邁入不同的發展與學習階段，早期閱讀不僅可以增進父母及孩子的關係，更可以培養孩子對於書本及閱讀的喜愛。因此，圖書館也特別為嬰幼兒打造適齡的遊戲活動與專家親職講座，鼓勵父母親多陪寶貝閱讀，一起展開親子閱讀初體驗。

5月24日「賴馬創作30周年」分享會，人氣繪本作家賴馬將於總館和大家分享30年創作的心路歷程並舉辦簽書會；另外還有繪本故事活動，包括5月9日至6月30日「賴馬創作30周年」繪本主題書展以及5月16日「愛哭公主」、5月31日「生氣王子」、6月6日「帕拉帕拉山的妖怪」、6月13日「我變成一隻噴火龍了」的親子繪本故事活動，特別精選賴馬老師膾炙人口的繪本作品，帶大小朋友學習化解各種負向情緒與生活難題。

6月至11月陸續還有「閱讀名人講座」，多位重量級講師包括6月28日展臂閱讀協會陳宥達醫師、7月5日兒童文學工作者張淑瓊老師、9月5日小兒科醫師陳如瑩醫師等知名專家學者，將帶領爸媽在新世代的閱讀趨勢中，為孩子選擇適齡好書，建立良好的閱讀習慣。

另外，還有0-5歲嬰幼兒與家長專屬的親子感官閱讀活動、「伴聽故事．伴長大」親子故事、寶寶故事劇場、親子音樂繪等親子共讀體驗活動，活動全部免費，歡迎大小朋友一起來享親子互動，享受美好的共讀時光。詳細活動資訊請至新北市立圖書館資訊網 http://www.tphcc.gov.tw/查詢。