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如廁後擦到全白才乾淨？醫狂搖頭「屁股會流淚」 教正確3步驟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。 示意圖／ingimage
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。 示意圖／ingimage

擦屁股要擦到完全沒顏色才算乾淨嗎？一名女網友在Threads發問，引爆網路熱議。她表示自己每次都會擦到衛生紙完全乾淨，但發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。

貼文曝光後，網友意見瞬間分成兩派。有些人認為「一定要乾淨」，「居然會有人可以接受有顏色嗎」、「我是盡量擦到沒顏色，無法接受屎沾到我的內褲啊」。

也有不少人堅持在外一定要用濕紙巾，否則會覺得不乾淨，「我以為大家都會濕紙巾，難怪有人身上都一直飄怪味」、「都用濕紙巾擦到乾淨再用衛生紙擦乾」、「在外面我都一定要用濕紙巾擦，不然我都會覺得沒擦乾淨」。

另一派則是免治馬桶愛用者，認為用水沖洗才是最乾淨的方式，「我也是擦到沒顏色，直到用了免治馬桶」、「我都直接洗澡」、「要有能洗屁股的才會大便」、「除非拉肚子，不然絕不在家以外的廁所上廁所」。

對此，大腸直腸外科醫師陳威智也現身留言，直言若每次都擦到完全無顏色，代表可能過度摩擦，反而會讓肛門皮膚受傷，「你的屁股可能正一邊流淚，一邊發紅」。

他指出，肛門結構本就不容易單靠衛生紙完全清潔，反覆用力擦拭不僅沒有必要，還可能造成紅腫、疼痛甚至感染問題。他建議改用免治馬桶以溫水沖洗，避免過度摩擦，而且溫水可以促進血液循環，對那些常待在門口不走的「小痔」們也有舒緩作用。

事實上，陳威智過去就曾提醒，「一定要擦到完全沒顏色」的習慣，其實並不理想。他表示在投入醫學領域之前，自己也曾堅持要擦到衛生紙全白，但後來發現這樣的做法不僅沒必要，甚至可能對身體造成負擔。

在清潔方式上，醫師建議可遵循「一蘸二擦三轉」原則，即先以衛生紙輕壓吸附，再單向向後擦拭，最後左右各擦半圈調整角度；即使最後仍有些微殘留，也屬正常範圍，不需過度擔心。若習慣搭配濕式衛生紙使用，建議先濕後乾，減少摩擦刺激；若持續出現擦不乾淨、分泌物偏多等情況，則可能與痔瘡有關，應及早就醫檢查。

大便 醫師 衛生紙 免治馬桶

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