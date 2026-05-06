護師節最有感禮物 台北醫院推20萬簽約金及加薪最高12%留人

衛福部台北醫院昨天（5日）舉辦護師節慶祝活動，院長鄭舜平宣布臨床護理師總薪資最高調升9%、專科護理師最高達12%，簽約獎金最高20萬元並推出院外年資認列、單位加給加碼、進階獎金調升、早鳥報到獎金等措施，展現對護理人員的實質支持。

目前護理人力吃緊，醫院如何找到人、留住人成為關鍵，衛福部台北醫院昨天舉辦護師節慶祝活動，院長鄭舜平表示，單一措施難以解決護理人力挑戰，必須從招募、培育、留任三面向同步推動，目標在於打造留得住、做得久、發展得好的護理環境，針對護理制度進行全面盤點，從薪資結構到福利設計同步優化，提升招募與留任誘因。

鄭舜平接著當眾宣布全面提升護理薪資與制度，專科護理師最高調薪12%，臨床護理師最高調薪9%；簽約獎金也大幅提高，2年12萬元、3年20萬元，並同步增加單位加給、進階獎勵與績效獎金。新進三班制護理師試用期即比照正職薪資，且增加年資認列制度。且「年資帶著走」讓轉職護理師每一段護理歷程的價值與努力被延續。

台北醫院表示，以急性病房白班護理師薪資為例，月薪可達61000至67000元，若以整體年薪與獎金制度合併計算，應屆畢業生百萬年薪唾手可得。依醫院統計，新進護理人員滿一年後，年薪破百萬元以上的比例高達八成。

在急診擔任護理師的沈家豪表示，急診工作節奏快、壓力高，過去原本未打算長期留任，但進入台北醫院後，感受到團隊氣氛好、向上溝通順暢，遇到困難能即時獲得支援，加上薪資與獎金制度的實質投入，最終選擇簽約留任。沈家豪說：「調薪是最有感的鼓勵，真切感受到護理專業被肯定、被支持。這也讓我覺得，台北醫院非常願意投資在護理人員身上。」

台北醫院舉辦護師節慶祝活動，院長鄭舜平宣布全面提升護理薪資與制度。記者黃子騰／翻攝