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薪資福利差人力補不齊 台鐵：3津貼加給應有好消息

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵表示，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，調漲基層主管加部分，行政院原則上同意，相信很快有正面消息。示意圖。聯合報系資料照
台鐵表示，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，調漲基層主管加部分，行政院原則上同意，相信很快有正面消息。示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司化邁入第3年，今年1月起已爭取夜間津貼翻3倍福利，但調漲基層主管加給仍待行政院審議，台鐵公司表示，除了夜間津貼已提高，主管津貼行政院原則上同意，相信很快有正面消息；另外，民俗節日出勤獎金部分，行政院及交通部修正激勵辦法，今年清明節開始改發放現金；另人力缺口部分，招考方式從總公司統籌改為各單位就地招考，改善人員流動問題，今年招考人數正備取都錄取，人力缺口應能補齊。

台鐵公司報告，115年總支出編列464億5227萬元，較上年度增加16億1192萬元，其中用人費用為182億930萬5000元，較上年度減少1億6380萬6000元，參酌114年度預算數及考量人員退休進用新進員工薪資減少所致。

立委徐富癸今於立法院交通委員會質詢，台鐵長期存在人力缺口問題，工作環境及薪資待遇相比其他國營事業相差太大，導致招考情況不佳，錄取人數及實際報到人數有落差，認為台鐵應盡快改善此狀況，縮短人力流動問題。

台鐵董事長鄭光遠表示，主管加給目前有很好進展，行政院已原則上同意，相信很快就會有正面消息；工程獎金2024年就已經提出，行政院提出相關意見，今年3月11日已補件；備勤津貼部分則積極函覆相關單位，很快就會報行政院申請。

人力缺口部分，鄭光遠說，人力缺額截至今年3月已降低至2個百分比，近期招考中，已連同正取、備取都用上，5月18日就會開始報到，相信可以補齊缺口；此外，過去招考是由總公司統籌，目前已由北、中、南、東區各單位就地招考，讓居民能在地就業，解決人員流動問題。

台鐵總經理馮輝昇會後接受聯訪時說，目前主要有主管加給、工程獎金、夜點費等3項津貼，夜點費已獲得交通部核准，從原本的120元提高到400元，超過原來的3倍，今年1月起已開始發放；主管加給交通部已同意並報行政院，行政院原則上支持，相信很快得到正面消息。

工程獎金部分，馮輝昇說，已得到交通部支持並報行政院，但行政院有回覆意見需處理，相信後續也會獲得正面回應，並以今年底為目標；自主備勤津貼部分，行政院已召開一次審查並給予意見，目前就針對各審議單位意見進行處理。

另外，台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，卻因程序尚未完備遲未上路。對此，馮輝昇說，團協會議中勞方有提出生日假的意見，目前也提出新的替代方案，以提高工作效率激勵處理，初步與勞方幾次溝通討論後，目前同意朝發放現金、禮券等多元方式來研擬，並盼後續團協會議中能獲得多數共識。

至於民俗節日出勤獎金，馮輝昇說，行政院及交通部有修正激勵獎金辦法，過去民俗節日獎金只能發放禮券，現在改發獎金，並已從今年清明節開始。

台鐵 薪資 行政院

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