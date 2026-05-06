野生動物農損比照天災救助？農業部：概念不同

近年野生動物侵擾農作情形增加，農民損失加重。立法院經濟委員會今審議「農業發展條例」部分條文修正草案，立委陳超明等人提案，主張比照天然災害救助制度，建立野生動物危害農作物救助機制，與現行防治措施並行。不過，農業部長陳駿季表示，野生動物危害與天然災害救助概念不同，現行已透過專案補助協助農民防治，仍應以預防為主。

陳超明等人提案指出，過去針對野生動物造成的農損，多以電圍網、防鳥網等防治措施為主，但近年野生動物侵擾日益增加。依據農業部資料，台灣獼猴至少已危害34種果樹及32種蔬菜，野豬也造成根莖類、水田等農作物受損，麻雀等雀形目或其他中小型鳥類則會啄食稻米、玉米、豆類等作物，顯示單靠事前防治，已難以彌補農業生產損失。

陳超明指出，現行「野生動物保育法」第21條雖規定，野生動物造成農業損失達一定程度時，得予以獵捕或宰殺，但許多農民希望與野生動物共存，加上不熟悉相關法令，導致農作收益減少、生計受影響。為健全野生動物防治機制，應同步建立野生動物危害農作物救助制度，以「防治、救助」雙軌方式，協助農民降低損失、恢復生產。

立委邱議瑩質詢說，偏遠山區農民長期受猴害所苦，且野生動物危害具連續性，對農民造成的損失甚至不亞於天然災害。她舉例，北市鼠患已有App可標示出沒地點，詢問農業部是否也能比照建立猴害通報或標示機制，協助掌握危害熱區。

陳駿季表示，猴害對農民的影響確實嚴重，且多屬每天發生、連續性的危害，未來會朝補償方向處理，但實務上如何認定受害基準、點狀危害範圍等，仍需進一步研議。他也指出，現行已有農業天然災害App可進一步利用，目前遊蕩犬出沒熱點也使用此機制，農業部將加強向農民宣導，鼓勵農民善用通報系統。

陳駿季說，野生動物危害農作與天然災害救助概念不同，目前農業部已採專案補助方式，協助農民設置防治設施並補助架設工資，也搭配驅趕、移除等積極作為，降低農作損失。