網紅房仲28歲就猝死！ 醫示警：年輕人愛熬夜、過勞正透支心臟

「昨天還好好的，怎麼會突然猝死？」28歲網紅房仲子杰在睡夢中走了，粉絲震驚並湧入社群哀悼。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，許多年輕人外表看似健康，卻可能早已埋藏隱性心臟疾病，因為長期熬夜、工作高壓，讓猝死風險大幅上升，很多人第一次發作，就是最後一次。

洪惠風表示，年輕人猝死與年長者常見的心血管疾病並不完全相同。過去美國曾針對大學運動員猝死案例進行研究，發現不少患者帶有先天性心臟問題，包括肥厚型心肌病變、心肌炎、先天性冠狀動脈異常等，平時可能沒有症狀，但在高強度運動、情緒刺激或過勞狀態下，可能誘發致命性心律不整。

不過，運動員與一般上班族不同，現代年輕上班族的猝死原因更加複雜。洪惠風說，許多30、40歲族群自認「還年輕」，但其實高血壓、高血脂、肥胖與代謝異常早已逐漸累積，再加上熬夜、壓力、缺乏運動，心血管已悄悄提前老化。

洪惠風形容，心肌梗塞就像「土石流」，平常血管可能已慢慢堆積斑塊與損傷，而長期過勞、情緒壓力與睡眠不足，就像山坡持續遭逢颱風豪雨，任何一場風雨，都可能讓土石流瞬間爆發。

除了心肌梗塞外，「心律不整」也是年輕人猝死的重要原因之一。洪惠風指出，人體自律神經分為交感神經與副交感神經，前者像油門、後者像煞車，兩者需要維持平衡。但當一個人長期睡眠不足、壓力大、精神緊繃時，就等於長時間猛踩油門，導致血壓升高、心跳加速，心臟持續處於高負荷狀態。

「如果原本心臟就有先天問題，或曾發生過心肌炎、心肌受損，就像一台原本就有瑕疵的車子，長時間高速操駕當然更容易出問題。」洪惠風說，猝死與家族遺傳密切相關，若家族中曾有人年輕時猝死、不明原因昏倒或早發性心臟病，風險相對較高，應及早接受心臟檢查。

洪惠風提醒，許多年輕人平時早已出現警訊，但常被忽略，包括胸悶、胸痛、心悸、莫名喘、異常疲倦、暈眩，甚至半夜心跳快到驚醒等症狀，都可能是身體正在求救。另外，猝死與心肌梗塞有一段特別危險的時間，稱為「Morning Surge」（清晨巨浪），最危險時段通常落在「起床前2小時，到起床後6小時」。

「這是一種正常的生理機制。」洪惠風說，人體夜間休息時，以副交感神經為主，但清晨醒來後，交感神經開始活化，相當於人體從「踩煞車」切換成「踩油門」。若這段時間調節失衡，就容易導致血壓突然升高、心律不穩，進一步增加心肌梗塞、中風與猝死風險。

洪惠風強調，高血壓患者最好固定每天起床後1小時內量血壓，因為清晨血壓波動最明顯，與心血管事件高度相關。他呼籲，猝死不是老年人的專利，而是長期風險累積的結果。睡眠不足已證實會增加心律不整與猝死風險，規律作息、避免過勞、控制三高、維持運動習慣與充足睡眠，才是降低猝死風險的關鍵。