快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅房仲28歲就猝死！ 醫示警：年輕人愛熬夜、過勞正透支心臟

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
房仲網紅子杰驚傳猝逝，死因疑與長期過勞有關。圖／摘自YT
房仲網紅子杰驚傳猝逝，死因疑與長期過勞有關。圖／摘自YT

「昨天還好好的，怎麼會突然猝死？」28歲網紅房仲子杰在睡夢中走了，粉絲震驚並湧入社群哀悼。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，許多年輕人外表看似健康，卻可能早已埋藏隱性心臟疾病，因為長期熬夜、工作高壓，讓猝死風險大幅上升，很多人第一次發作，就是最後一次。

洪惠風表示，年輕人猝死與年長者常見的心血管疾病並不完全相同。過去美國曾針對大學運動員猝死案例進行研究，發現不少患者帶有先天性心臟問題，包括肥厚型心肌病變、心肌炎、先天性冠狀動脈異常等，平時可能沒有症狀，但在高強度運動、情緒刺激或過勞狀態下，可能誘發致命性心律不整。

不過，運動員與一般上班族不同，現代年輕上班族的猝死原因更加複雜。洪惠風說，許多30、40歲族群自認「還年輕」，但其實高血壓、高血脂、肥胖與代謝異常早已逐漸累積，再加上熬夜、壓力、缺乏運動，心血管已悄悄提前老化。

洪惠風形容，心肌梗塞就像「土石流」，平常血管可能已慢慢堆積斑塊與損傷，而長期過勞、情緒壓力與睡眠不足，就像山坡持續遭逢颱風豪雨，任何一場風雨，都可能讓土石流瞬間爆發。

除了心肌梗塞外，「心律不整」也是年輕人猝死的重要原因之一。洪惠風指出，人體自律神經分為交感神經與副交感神經，前者像油門、後者像煞車，兩者需要維持平衡。但當一個人長期睡眠不足、壓力大、精神緊繃時，就等於長時間猛踩油門，導致血壓升高、心跳加速，心臟持續處於高負荷狀態。

「如果原本心臟就有先天問題，或曾發生過心肌炎、心肌受損，就像一台原本就有瑕疵的車子，長時間高速操駕當然更容易出問題。」洪惠風說，猝死與家族遺傳密切相關，若家族中曾有人年輕時猝死、不明原因昏倒或早發性心臟病，風險相對較高，應及早接受心臟檢查。

洪惠風提醒，許多年輕人平時早已出現警訊，但常被忽略，包括胸悶、胸痛、心悸、莫名喘、異常疲倦、暈眩，甚至半夜心跳快到驚醒等症狀，都可能是身體正在求救。另外，猝死與心肌梗塞有一段特別危險的時間，稱為「Morning Surge」（清晨巨浪），最危險時段通常落在「起床前2小時，到起床後6小時」。

「這是一種正常的生理機制。」洪惠風說，人體夜間休息時，以副交感神經為主，但清晨醒來後，交感神經開始活化，相當於人體從「踩煞車」切換成「踩油門」。若這段時間調節失衡，就容易導致血壓突然升高、心律不穩，進一步增加心肌梗塞、中風與猝死風險。

洪惠風強調，高血壓患者最好固定每天起床後1小時內量血壓，因為清晨血壓波動最明顯，與心血管事件高度相關。他呼籲，猝死不是老年人的專利，而是長期風險累積的結果。睡眠不足已證實會增加心律不整與猝死風險，規律作息、避免過勞、控制三高、維持運動習慣與充足睡眠，才是降低猝死風險的關鍵。

心肌梗塞 美國 健康

延伸閱讀

立夏一到「心」先亂？ 中醫：高溫恐增心血管負擔

爬樓梯就喘、腳踝按一下凹陷？小心肺高壓上身 醫揭5大徵兆

逐漸失控的愛情該如何收場？徵信社談恐怖情人警訊與安全分手策略

心臟遭侵蝕存活率5％ 1天2手術救活洗腎女

相關新聞

郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」

台鐵玉里—三民路邊驚傳火警！雙向中斷 預計恢復時間公布

台鐵玉里-三民間路線旁驚傳火警，煙霧影響到正線，雙向列車均有延誤。預計下午1時30分恢復正常營運。

網紅房仲28歲就猝死！ 醫示警：年輕人愛熬夜、過勞正透支心臟

「昨天還好好的，怎麼會突然猝死？」28歲網紅房仲子杰在睡夢中走了，粉絲震驚並湧入社群哀悼。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，許多年輕人外表看似健康，卻可能早已埋藏隱性心臟疾病，因為長期熬夜、工作高壓

勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵公司今表示，政風單位已做調查，後續將提報相關單

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。