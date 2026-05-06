快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
荷蘭郵輪「洪迪烏斯號」5日停泊於維德角外海的大西洋水域。美聯社
荷蘭郵輪「洪迪烏斯號」5日停泊於維德角外海的大西洋水域。美聯社

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」，船上陸續出現感染者，恐是環境整體遭到汙染所致，須立即全面清消，避免有人再接觸造成感染。

根據世界衛生組織最新通報，目前已確認7起漢他病毒病例，其中2例為確診、5例為疑似病例。確診病例包括一名荷蘭籍女性，她也是死者之一；女子的丈夫也已死亡，但並未被列為確診病例。另一名確診者則為1名69歲英國籍男子，已被後送至南非接受治療；5月2日死亡的德國籍乘客同樣未被確認感染。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說明，漢他病毒並非人傳人的疾病，而是存在老鼠或齧齒類的尿液、唾液及糞便中，透過接觸或吸入造成人類的傳染，其中又以年長者、免疫力較差的民眾更加容易確診。

黃高彬說，目前陸續傳出有人感染，恐是整體環境都遭受汙染，建議要找出老鼠避免持續汙染，第一步應是整艘船都要分區完整運用漂白水消毒，並靜置1至2天，才能相對安心，不然一般病毒可以殘留在物體表面上4至7天才會消失，透過清消不僅讓環境整潔，也可以避免老鼠有食物吃，漸漸死亡。

至於船上乘客現在下船有無風險，黃高彬解釋，人要下船是沒有問題的，因為不會人傳人，但若未清消船上所有東西，很可能被老鼠爬過的行李或物品有殘留病毒，帶下船後造成其他感染。

黃高彬說，漢他病毒並沒有什麼特效藥，就是給予支持性療法，基本上受感染的民眾應該要隔離治療，並應該盡速下船，否則嚴重的話，致死率會達15%到35%。

WHO 南非 疫情

延伸閱讀

郵輪疑爆漢他病毒疫情釀3死 150人受困船上待撤離

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

郵輪疑爆漢他病毒釀3死 5大QA掌握潛伏期與防疫重點

郵輪疑漢他病毒釀3死 日專家：不同類型致死率差異大

相關新聞

台鐵玉里—三民路邊驚傳火警！雙向中斷 預計恢復時間公布

台鐵玉里-三民間路線旁驚傳火警，煙霧影響到正線，雙向列車均有延誤。預計下午1時30分恢復正常營運。

網紅房仲28歲就猝死！ 醫示警：年輕人愛熬夜、過勞正透支心臟

「昨天還好好的，怎麼會突然猝死？」28歲網紅房仲子杰在睡夢中走了，粉絲震驚並湧入社群哀悼。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，許多年輕人外表看似健康，卻可能早已埋藏隱性心臟疾病，因為長期熬夜、工作高壓

郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今天白天開始到明天，天氣轉為穩定，以多雲到晴天氣為主，氣溫也有回升情形。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，周五、周六天氣再度轉為不穩定，鋒面通過和華南雲雨區東移的影響，氣溫也有逐漸下降的情況

勞工董事爆詐領80萬津貼 台鐵公布調查進度「2方向處理」

台鐵公司勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智遭爆利用職務之便詐領每月「乘務加給」6000元逾10年，累計金額近80萬元，且違規申請台鐵於花蓮的多房型宿舍。台鐵公司今表示，政風單位已做調查，後續將提報相關單

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。