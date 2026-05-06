郵輪漢他疫情遭疑已「人傳人」感染症專家說話了 曝防疫唯一解法

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡，另5名乘客疑似感染。專家表示，漢他病毒「不會人傳人」，船上陸續出現感染者，恐是環境整體遭到汙染所致，須立即全面清消，避免有人再接觸造成感染。

根據世界衛生組織最新通報，目前已確認7起漢他病毒病例，其中2例為確診、5例為疑似病例。確診病例包括一名荷蘭籍女性，她也是死者之一；女子的丈夫也已死亡，但並未被列為確診病例。另一名確診者則為1名69歲英國籍男子，已被後送至南非接受治療；5月2日死亡的德國籍乘客同樣未被確認感染。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說明，漢他病毒並非人傳人的疾病，而是存在老鼠或齧齒類的尿液、唾液及糞便中，透過接觸或吸入造成人類的傳染，其中又以年長者、免疫力較差的民眾更加容易確診。

黃高彬說，目前陸續傳出有人感染，恐是整體環境都遭受汙染，建議要找出老鼠避免持續汙染，第一步應是整艘船都要分區完整運用漂白水消毒，並靜置1至2天，才能相對安心，不然一般病毒可以殘留在物體表面上4至7天才會消失，透過清消不僅讓環境整潔，也可以避免老鼠有食物吃，漸漸死亡。

至於船上乘客現在下船有無風險，黃高彬解釋，人要下船是沒有問題的，因為不會人傳人，但若未清消船上所有東西，很可能被老鼠爬過的行李或物品有殘留病毒，帶下船後造成其他感染。

黃高彬說，漢他病毒並沒有什麼特效藥，就是給予支持性療法，基本上受感染的民眾應該要隔離治療，並應該盡速下船，否則嚴重的話，致死率會達15%到35%。