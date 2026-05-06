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不怕暴雨沒鞋穿！生活達人傳授「塞紙速乾法」：一晚救回來
近日全台降下大雨，不少民眾外出返家後鞋襪全濕，隔天還可能乾不了，成為不少人的惡夢。生活達人陳映如在臉書分享「急速乾鞋法」，強調只要利用紙張吸水特性，就能快速帶走濕氣，讓鞋子隔天恢復乾爽。
她指出，做法相當簡單，只要將報紙、白報紙或影印紙等紙類塞滿整雙鞋子，就能利用紙張吸濕效果加速乾燥，是居家就能操作的實用小技巧。
乾鞋小訣竅
一、紙一定要塞「滿滿的」，吸濕更強，也能防止鞋子變形
二、紙變濕變軟要立刻更換，效果才好
三、亮面廣告紙吸水差，不建議使用
四、白鞋或淺色鞋避免用報紙，以免油墨染色
她也提醒，千萬不要用吹風機直接吹乾鞋子，尤其皮革材質容易因熱風乾裂變形，反而造成損壞，建議以自然吸濕方式處理更安全。
台灣已進入梅雨季嗎？前氣象局長鄭明典指出，這波降雨主要受到鋒面與華南雲雨區影響，目前雖已進入梅雨季，但近期降雨仍屬「春雨」，真正的梅雨需等一段高溫晴朗後才會明顯展開。
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