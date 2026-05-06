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防土石之亂 立委提案罰金最高增至1500萬元

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
立法院經濟委員會審查水土保持法等條文修正案，農業部長陳駿季（右）回覆委員提案。記者楊惠琪／攝影
立法院經濟委員會審查水土保持法等條文修正案，農業部長陳駿季（右）回覆委員提案。記者楊惠琪／攝影

近年山坡地非法開發與土石方亂象頻傳，高雄大樹、美濃等重要水源保護區屢傳擅自開墾、傾倒棄土，衝擊國土保安與生態環境。立法院經濟委員會今審議水土保持法、山坡地保育利用條例及農業發展條例部分條文修正草案，多名立委提案提高罰則，盼遏止不法開發；其中，若違法開發釀災致人於死，除刑責外，併科罰金上限將提高至1500萬元。

立委林倩綺等16人提案指出，近期高雄市大樹區山坡地開發案，因未依核定水土保持計畫施工，導致大面積地表裸露，並涉及不可開發區施工，引發地方對坡地崩塌與淹水風險的疑慮，也凸顯現行罰則偏低、嚇阻不足。現行未依水保計畫施工者，僅處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，修法擬提高為30萬元以上、300萬元以下；若開發行為導致水土流失、破壞水土保持，刑責下限也由6個月以上有期徒刑，提高至1年以上。

民眾黨團也提案，加重未經同意擅自開發的刑事罰金。草案規定，若開發行為導致水土流失或毀損水土保持設施，罰金將由現行60萬元以下，提高為200萬元以上、500萬元以下；若釀災致人於死，除刑責外，併科罰金由100萬元以下大幅提高至1500萬元以下；致人重傷者，併科罰金也由80萬元以下提高至1000萬元以下。

農業部長陳駿季表示，提高罰金上限確實有助於遏止山坡地違法開發，農業部支持修法方向，但建議罰金仍維持現行不訂下限的設計，保留司法裁量空間，避免輕微違規個案遭過度量刑。至於將刑度下限由6個月提高至1年以上，陳駿季指出，現行6個月以上有期徒刑已屬不得易科罰金的刑度，具有相當懲戒效果，建議維持現行規定。

民眾黨團另提案修正農業發展條例，針對農地利用與管理增訂規範，明定農業用地除天然原土或有機質改良土外，不得回填砂石磚瓦、混凝土及營建剩餘土石方，以防止農地遭不當填埋、破壞土壤品質與農業生產環境。

陳駿季表示，現行農業發展條例施行細則已有農地填土規範，地方政府並訂有自治法規，農民若有土壤改良需求，可依既有機制向地方政府提出申請，經個案審查許可後進行，現行制度運作上尚無窒礙難行之處。可循既有機制向地方政府提出申請。

美濃 高雄 林倩綺

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