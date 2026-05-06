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香氣入境 瑞穗馬立雲部落「五色餐桌」創旅遊新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬立雲部落五色植引餐桌連結傳說與文化特色，發想特色料理。圖／縱管處提供
花蓮馬立雲部落五色植引餐桌連結傳說與文化特色，發想特色料理。圖／縱管處提供

為深化在地觀光價值，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動「縱谷原遊會」品牌，今年輔導花蓮瑞穗鄉馬立雲部落打造全新遊程「五色植引餐桌」，結合撒奇萊雅族歷史文化與部落走讀體驗，為縱谷旅遊注入新風貌。

縱管處表示，今年協助馬立雲部落「療癒漫漫工作室」轉型，建立品牌「Funsis」（撒奇萊雅語意為香氣），透過文化轉譯將族群元素轉化為可體驗的觀光內容，提升整體旅遊質感。

馬立雲部落（Maibul）族語意為「淤泥很多的地方」，歷史可追溯至清末達固部灣事件後，部分撒奇萊雅族人為躲避追擊而遷徙至此，逐漸形成現今族群聚落，也是該族人口最集中的地區之一。

此次遊程由返鄉青年規畫，透過「花東縱谷部落旅遊推廣計畫」輔導，結合祭儀文化中的五色使者意象與民族植物，打造兼具美學與文化深度的餐桌體驗，活動從艾草祈福揭開序幕，旅客在部落導覽中認識傳統植物與遷徙歷史，並參與森林香氣療癒與麻糬製作等互動內容。

旅遊行程涵蓋部落走讀、山林認識、五感體驗及特色餐飲，並由長者帶來傳統歌謠演出，品牌負責人苡莉‧哈尼指出，團隊透過長期田野調查與耆老訪談，逐步梳理文化脈絡，期望以更貼近生活的方式，讓旅客理解撒奇萊雅族與土地之間的關係。

為提升遊程品質，縱管處引入專業顧問，包括「台灣原住民慢食廚師聯盟」成員樂舞詩‧拉后，以及取得綠色餐飲指南認證的生態廚師張文騰優化餐飲設計，核心體驗「五色植引餐桌」以綠、黃、紅、藍、白五色呈現，融入部落日常飲食與文化記憶，如豆棚野菜、分食牛肉及藤心採集等元素，並系統化整合菜單與擺盤，強化市場競爭力。

縱管處長許宗民表示，透過輔導機制，部落青年將地方特色轉化為具市場價值的旅遊產品，不僅帶動經濟效益，也有助於文化傳承與擴散；未來將持續串連在地資源，推動馬立雲部落及縱谷區域觀光永續發展。

品牌負責人苡莉‧哈尼（左二）帶領遊客走入森林，開啟五色植引餐桌遊程五色植引餐桌。圖／縱管處提供
品牌負責人苡莉‧哈尼（左二）帶領遊客走入森林，開啟五色植引餐桌遊程五色植引餐桌。圖／縱管處提供

交通部 花蓮 觀光

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