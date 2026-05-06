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機捷A14站號誌異常！北上列車延誤 桃捷：排除無線電盜接
機場捷運A14機場第三航廈號誌道旁設備今早6時傳異常，司機員啟動手動駕駛慢速通過，造成部分北上列車延點，營運機捷的桃園大眾捷運股份有限公司為此道歉，初步調查與日前無線電「盜接」造成高鐵列車急停情況不同，事故與無線電無關。
桃捷表示，機捷A14機場第三航廈站號誌道旁的訊號發送器今早6時傳異常，列車無法接收訊號順利自動駕駛，公司立即啟動應變措施，司機員改採手動駕駛模式慢速通過該區間，早上8時維修後排除狀況，維修期間的北上列車平均誤點3分鐘，影響約200名旅客。
桃捷稍早為突發事件致歉，允檢討改進。由於日前台中傳出大學生盜接無線電致使高鐵部分列車急停，機捷設備訊號接收異常也引發關注，但桃捷表示今天事件初步排除與無線電有關，詳細原因還要調查。
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