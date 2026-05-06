機捷A14站號誌異常！北上列車延誤 桃捷：排除無線電盜接

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看

2026-05-06 09:36