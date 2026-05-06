40歲上班族驚覺晚期胃癌轉移肝臟！這種療程讓腫瘤縮小9成 救回一命

40歲的陳女士原本是忙碌的上班族，長期在家庭與工作之間奔波。因持續胃部不適及胃食道逆流症狀前往就醫，原以為只是常見的腸胃問題，未料檢查結果竟確診為第四期胃癌，且已轉移至肝臟，消息令人震驚。

所幸在醫療團隊建議下，陳女士接受免疫治療合併化療。在完成第六次療程時，腫瘤已顯著縮小約80%至90%；療程結束後，影像檢查幾乎已無明顯腫瘤蹤跡。至今持續追蹤超過兩年，病情穩定且未見復發，不僅重返職場，也逐步回歸正常生活。

症狀不典型 逾三成患者確診已屬晚期

高雄長庚醫院血液腫瘤科副教授級主治醫師陳彥豪指出，台灣每年約新增2,000至3,000例胃癌個案，好發於60至70歲族群。然而由於早期症狀不明顯，包括食慾不振、噁心與腹脹等，常被誤認為一般消化不良，導致延誤就醫。

臨床統計顯示，約有三成五患者在確診時已進入第四期。相較於日本與韓國已建立常規胃癌篩檢制度，台灣目前尚未全面推行，加上民眾對胃鏡檢查接受度偏低，使得早期診斷機會受限。

晚期治療困境 營養不良與耐受度成關鍵挑戰

在治療策略上，早期胃癌多以手術切除為主，中期則採手術合併化療；而晚期胃癌過去主要依賴化療，但整體療效有限。研究顯示，單一化療的腫瘤客觀緩解率不到四成，平均存活期多在一年以內。即使是某些創新的標靶治療，也僅適用於約4%至6%帶有HER2基因變異的患者。

除了療效受限，晚期患者在治療過程中常面臨進食困難，導致營養攝取不足，進一步影響體力與治療耐受度。陳彥豪指出，這樣的惡性循環不僅增加副作用風險，也成為部分患者萌生放棄治療的重要原因。

免疫治療帶來突破 腫瘤反應率提升逾兩成

隨著醫學進展，免疫治療逐漸改變晚期胃癌的治療版圖。目前臨床使用的免疫檢查點抑制劑，可解除癌細胞對免疫系統的抑制，使免疫細胞能重新辨識並攻擊腫瘤。臨床觀察顯示，單用化療時約四成患者出現腫瘤縮小；若結合免疫治療，特別是在PD-L1陽性族群中，腫瘤反應率可提升至近六成，相較僅使用化療高出約兩成。

此外，研究也指出，晚期胃癌患者單獨接受化療時，平均存活期通常不超過一年；然而在免疫合併化療的治療下，約有15-25%的患者存活期間可拉長至四到五年。陳彥豪表示，免疫合併化療已是晚期胃癌國際治療指引的推薦處方，目前台灣臨床上也已跟上國際腳步。

不增加傳統化療毒性下提升療效 醫籲及早診斷

陳彥豪進一步說明，過去若想提升療效，常需加強化療強度，但這也可能會讓副作用隨之增強變多，而免疫治療與化療合併的一大優勢是，不必增加化療藥物的劑量或種類，也能有效提升整體療效；目前臨床醫師們已累積多年的免疫治療臨床經驗，只要患者配合醫護團隊的療程與衛教，免疫治療所產生的副作用也能夠被控制與處理。

臨床也觀察到，部分晚期患者在接受免疫合併化療後，腫瘤明顯縮小，幫助醫師評估患者後續其他治療的可行性。

陳彥豪提醒，民眾不應對藥物治療抱持過度恐懼，隨著治療進步，晚期胃癌已不再等同於絕望。若出現持續胃部不適、食慾下降或不明原因體重減輕等症狀，應儘早就醫檢查，把握早期診斷與治療時機，才能有效提升預後與存活機會。