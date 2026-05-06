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用路人注意！蘇花公路大清水明隧道施工 即起日間交管

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供
蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供

蘇花公路台9線大清水明隧道近年來多次因落石坍方重創明隧道，造成交通受阻。上月26日施工中的鋼植隧道，又因坍方造成頂板受損，公路局今天起至6月30日施工交管，將單線雙向機動管制，提醒用路人路過時配合通行。

大清水隧道因上邊坡是節理破碎的岩塊，一旦地震、降雨就容易落石，公路單位雖修築明隧道，但近年仍多次坍方造成交通受阻。3年前的1月11日，超過千餘立方公尺土石從高逾30公尺邊坡崩落，幸好沒人受傷，但壓毀17公尺長混凝土明隧道及8公尺鋼構明隧道，交通中斷好幾天。

前年403地震後，也發生大塊落石擊破明隧道頂板；上月26日，又因大雨及地震造成落石坍方，重創鋼構明隧道頂板，公路局緊急搶修後恢復通行，並在連假過後，從今天起展開復建工程。

公路局南澳工務段表示，今天起到6月30日施工，每天上午7時至下午6時，採單線雙向機動管制，在不影響施工安全及作業進行下，也會視情況開放雙向通行，假日及連續假日則不管制，請用路人配合現場交管人員指揮通行。

蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供
蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供

蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供
蘇花公路大清水路段上月26日深夜坍方，公路局緊急封閉連夜搶修暫時恢復通行，今天起展開復建工程。圖／公路局提供

蘇花公路 地震 落石

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