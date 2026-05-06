陳世凱：政府無「棄電保油」 共享電動機車納 TPASS 可討論

2050淨零目標是政府推動方向，交通部長陳世凱6日表示，政府並沒有「棄電保油」的政策，對於公共運輸的最後一段路，除了腳踏車外如果可以加入共享電動機車，是完成最後一哩路很重要的拼圖，歡迎地方政府提出相關計畫來跟交通部討論。

國民黨立委洪孟楷今日在立法院關切TPASS通勤月票後續擴充方向，主張應從整體通勤需求出發，強化「最後一哩路」服務，並建議將共享機車納入TPASS體系，以擴大公共運輸使用範圍。

洪孟楷指出，TPASS政策自上路以來，已有效促進民眾使用大眾運輸，核心目標在於擴大生活圈並改變通勤模式。針對近期外界討論是否將高鐵納入TPASS，他認為，在現階段高鐵運能已趨近飽和情況下，短期內推動並不具可行性，應優先處理民眾通勤中最迫切的「最後一段路」問題。他以YouBike為例指出，目前公共自行車雖提供短程接駁，但服務範圍仍有限，若能進一步結合共享機車，將可大幅擴展通勤半徑，提升整體運輸效率。

此外，洪孟楷更提到，調整電動機車資費，引發市場關注，反映產業經營壓力，因為「油電平權」政策讓政府補助轉向燃油車，感覺政府在「棄電保油」。

陳世凱強調，政府立場絕對沒有「棄電保油」。他坦言，至於將共享機車納入TPASS，「我是第一次聽到這個建議，但我認為這是一個值得討論的方向。」公共運輸的最後一哩路確實重要，若能將共享機車納入，可能成為補足服務的重要拼圖。

不過，陳世凱也提到ㄝTPASS是由地方政府提出方案，因此若地方有相關規劃，交通部會持開放態度，並與地方共同討論可行性與制度設計。

最後，洪孟楷表示，未來政策推動關鍵在於經費配置、執行機制及業者參與意願，建議可評估採取加價方案，例如月票加價一定金額，即可享有共享機車使用權，並依使用時間計費。後續也不排除召開公聽會，凝聚中央、地方與產業共識，推動公共運輸服務進一步升級。

此外，TPASS 2.0常客優惠回饋金連3個月未發放，累計約2703萬元。對此，陳世凱會前接受採訪時提到，有關TPASS 2.0常客優惠回饋金，先前因預算未通過，回饋金無法入帳，待程序走完後，希望5月25日款項可撥補至民眾卡片中。