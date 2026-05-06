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華航攜手捷藍航空 推會員哩程互換
華航今天宣布攜手美國捷藍航空 （JetBlue），推出會員哩程互換酬賓機票合作，華夏哩程酬賓計劃會員可使用哩程兌換捷藍航空機票，捷藍航空會員亦可使用累積點數兌換華航機票。
捷藍航空為美國具代表性的航空品牌之一，以紐約、波士頓與洛杉磯等地為主要營運據點，航網遍及美國內陸主要城市，同時延伸至加勒比海、中南美洲及部分歐洲地區。
中華航空今天發布新聞稿表示，攜手捷藍航空推出哩程互換酬賓機票合作，這也是捷藍航空首度與台灣航空公司聯手會員酬賓機票服務。
華航說，華夏會員即日起可透過各地客服中心訂位兌換哩程機票，以經濟艙為例，3萬5000哩開立美國國內線往返機票，美國往返中美洲為4萬哩、往返南美洲為5萬哩，或使用7萬哩兌換美國往返歐洲機票。
華航指出，北美目前有紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城及溫哥華等7大直飛航點，每周飛航40個班次，除既有聯航合作可串聯美國內陸百餘座城市外，此次再新增捷藍航空的酬賓機票服務，進一步提供旅客多元的機票兌換方式。
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