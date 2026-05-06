人事總處：育嬰留停男公務員成長55.79% 津貼加發近1.8億元

因應少子化對策，育嬰留停新制持續改革。根據行政院人事行政總處統計，從2021年7月1日實施至今，公務員請領育嬰留停津貼人次占生育給付61.65%，男性成長幅度高於女性，成長55.79%。2026年預算，公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7,936萬元。

立法院司法法制委員會6日審查2026年總預算之中行政院人事行政總處預算。

人事總處書面報告表示，人總配合行政院政策，推動育嬰留職停薪津貼加發補助措施，自2021年7月1日實施迄今，以加發補助實施前後四年之數據比較，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付（補助）人次比率由51.96%提升至61.65%。

人總報告指出，領育嬰留職停薪津貼人次，其中男性成長幅度高於女性，男性核發人次由2,332人次增加至3,633人次，成長55.79%，顯示此政策有助提升公教人員申請育嬰留職停薪意願，營造公部門友善生養環境。

人總報告表示，2026年度重要施政計畫，將持續配合行政院政策推動公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助措施，以保障育嬰留職停薪者於育嬰留職停薪期間之經濟安全。

人事總處依行政院核定之我國少子女化對策計畫2.0（2026年至2029年）辦理員工子女托育設施需求調查作業，並請各機關依調查結果規劃具體推動措施。

配合行政院自2026年1月1日擴大生育補助政策，其中女性公教員工請領公教人員保險生育給付加差額補助每胎均達到10萬元，差額補助由人事總處編列預算支應，給予公教人員實質經費協助，減輕育兒壓力。

根據人總提供歲出機關預算表，2026年公教人員婚喪生育及子女教育補助編列15億7,697.9萬元，較上年度增列4,800萬。公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7,936萬元，較上年度減列3,280萬元。