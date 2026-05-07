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你喝的下午茶恐傷身！熱水沖茶包釋放百億塑膠微粒 能穿透人體細胞

聯合新聞網／ 綜合報導
熱水沖泡塑膠茶包，恐喝進大量塑膠微粒。 示意圖／ingimage
熱水沖泡塑膠茶包，恐喝進大量塑膠微粒。 示意圖／ingimage

根據日媒「よろず」報導，許多人習慣在下午茶時光泡杯茶來放鬆身心，但這個看似愜意的行為，可能正讓人不知不覺喝下大量的「塑膠微粒」。一項由伊朗與英國研究人員統整19份報告的大規模綜合分析指出，平時常用的茶包在熱水沖泡的過程中，可能會釋放出高達147億顆塑膠微粒。

研究團隊發現，單是一個乾燥的茶包本身就含有約13億顆塑膠微粒。當注入熱水沖泡時，高溫會導致茶包材質加速分解，使釋出的微粒數量暴增，最多會有147億顆。這類由尼龍或常見的PET塑膠製成的茶包，是塑膠微粒污染最嚴重的產品之一。

巴塞隆納自治大學在2024年的研究更進一步指出，這些微粒體積極小，甚至能穿透人體細胞，到儲存遺傳物質的區域。塑膠微粒對人體的潛在危害已成為醫學界隱憂，目前科學家已在人類的血液、肺部與肝臟中檢測出這類物質。雖然其對健康的全面影響尚未完全明朗，但實驗室研究已顯示，長期暴露可能與發炎反應、細胞損傷及氧化壓力有關。

令人擔憂的是，儘管市面上許多品牌標榜「無塑膠」，但英國非營利消費者團體「Which?」調查28個知名紅茶品牌後發現，僅有4家完全符合標準。專家也警告，許多企業改用的植物性替代材質「聚乳酸」（PLA），本質上仍屬塑膠，在沸水中依然會分解成微小的碎片。

面對防不勝防的塑膠微粒，科學家坦言，在現代環境中要完全避免接觸，幾乎是不可能的任務。不過，專家也提出了具體建議：消費者可以考慮改用「散裝茶葉」來沖泡，或是嚴格挑選並確認真正「不含塑膠」的茶包產品。透過微調生活習慣，減少吃進塑膠微粒的風險。

塑膠微粒 茶葉 下午茶

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