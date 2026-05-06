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8艘國籍船舶滯留荷姆茲海峽 交長：明將與外交部討論解方

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中東情勢尚未停歇，據統計我國有8艘船舶受影響滯留在荷姆茲海峽，對此，交通部長陳世凱6日表示，明日會與外交部開會討論，希望透過外交方式在中東那個部分，提供航商協助。

國民黨立委洪孟楷今日指出，現在荷姆茲海俠（Strait of Hormuz）傳出有8艘台灣籍船隻卡在那邊，行政院長已經指示交通部協助恢復正常航行，請問交通部的應變計劃為何？

陳世凱回應，那8艘船舶自戰事開始到現在兩個多月就已經卡在荷姆茲海峽至今，對於後續的協助，明天交通部會與外交部開會討論，希望透過外交方式在中東那個部分，提供航商協助。

洪孟楷追問，從一開始戰事爆發後，那個地方就封鎖了？這是一個嚴重的問題，透過外交系統，聽說現在有 1,600 多艘船都在那裡，台灣籍占8艘，包含一些我們需要的物資。有沒有把握能夠溝通？

陳世凱坦言，交通部在中東各國確實沒有特別的方法，各國航線和船隻在那裡都無法通過，昨天在新聞也看到韓國有一艘貨輪也被轟炸，這個部分尚未有特別方法解決，不過還是會跟外交部商討，看透過那邊的外交管道有無可能做什麼溝通。

陳世凱強調，戰事剛開始時，我國就有透過外交部跟民航公司合作，很快地把滯留在那邊的國人送回來，至於在船隻的部分，也會多方嘗試，看是否有相對較好的方式。

荷姆茲海峽 中東 外交部

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