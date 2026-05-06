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國籍航空5月燃油費不漲了 旅遊達人嗨翻報喜：差點要去國旅

聯合新聞網／ 綜合報導
國際油價近期受到中東局勢影響持續震盪，讓不少準備出國的旅客擔心機票又變貴。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
國際油價近期受到中東局勢影響持續震盪，讓不少準備出國的旅客擔心機票又變貴。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

國際油價近期受到中東局勢影響持續震盪，也讓不少準備出國的旅客擔心機票恐再變貴。不過，國籍航空5月暫時不調漲燃油附加費，也讓旅遊達人蓋瑞哥不禁直呼：「可喜可賀」、「再漲下去，我都要去國旅了」。

國籍航空先前已自4月7日起調漲燃油附加費，依照航線不同，每張機票最高增加超過2000元，也讓不少旅客擔心後續還會再漲價。不過，台灣中油昨（5日）公告5月航空燃油，平均一桶價格為208.7美元（約新台幣6780元），以及基準油價每桶40美元（約新台幣1300元），未達下一階段調漲標準，因此維持上回收費標準。

對此，蓋瑞哥在臉書發文報喜，並提到既然燃油附加費暫時沒有再上調，看來月中的KTF高雄旅展，以及月底的TTE台北旅展，都還值得期待。網友也紛紛表示，「國籍三家都不調了嗎？那真是太好了」、「感動，目前中東的航司也陸續恢復運能」、「不用趕著買機票了」、「期待台北旅展促銷」。

長榮航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率約31.66%。依據中油最新油價公告，長榮每運送一名長程、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為797.82美元（約新台幣2.4萬元）與133.5美元（約新台幣4000元）。扣除核准徵收的燃油附加費後，長榮仍需自行吸收約85%與66%的新增成本，其中短程線吸收比率較上月的65%微幅增加。

中華航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率約25.4%，至於此次新增燃油成本支出，以及公司自行吸收的比例，目前尚未公告。

星宇航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比率約26.69%。根據最新中油公告，星宇每運送一名長程、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為271.14美元（約新台幣8100元）與61.58美元（約新台幣1800元）。扣除燃油附加費後，公司自行吸收比例約為66%與43%，均較上月的64%與42%略為增加。

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