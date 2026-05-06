創院新高…新光醫日收8急性心梗 全是男性最年輕僅49歲

4月30日勞動節連假首日，新光醫院在24小時內收治共8位心肌梗塞患者，且一度同時段收治3位病患，讓3間心導管室全數派上用場。患者全數為男性，且無明確慢性病史，最年輕的病人僅49歲，新光醫院副院長洪子仁指出，當天收治心肌梗塞患者密度，創開院34年來新高，平均每3時就有一人被送到醫院，其中3人為到院前心肺功能停止，目前病人全數救回且恢復良好。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾怡欣說，4月30日他在醫院值班，從第一位心肌梗塞患者上午6時37分送至醫院，直到隔日7時54分收治最後一位患者，合計收治8位患者，其中3人現已出院，另有4人已移除侵入性管路，移至普通病房復健中，僅1位患者目前還在加護病房（ICU）觀察，這8位病人均無明確慢性病史，部分患者低密度膽固醇偏高，緊急用藥後數值下降50%。

鍾怡欣研判，急性心肌梗塞患者人數大增，與天氣劇烈變化相關，當天氣溫驟降且呈陰雨狀態，提醒民眾天氣變化容易導致心血管疾病發作，如出現胸悶不適，建議不要自行就醫，應立即撥打119報案電話，乘救護車儘速至醫院，避免延誤急救時機，平時建議民眾減少攝取精緻澱粉與高油脂食物，男性年紀超過45歲務必做健檢，確認是否膽固醇過高。

新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，需要立刻送至心導管室「打通血管」病人，新光醫院平均每年收治約100例，急性心肌梗塞搶救須與時間賽跑，該院靠急診精準分流，銜接心血管團隊手術，這8位病患從到院至打通血管，平均時間僅61.4分鐘，低於國際建議標準90分鐘，其中最快完成打通血管的病人，只47分鐘即打通血管，並成功放置支架。

8位病人之一，65歲退休台商徐先生說，當天他胸悶嚴重，程度有如吃下大量乾麵包卡在胸口，就醫後直接被推至手術室，疏通血管並放置支架，他自認身體健康，也有健檢習慣，數字均無明顯異常，不過，他有抽菸習慣，菸齡50年且每天就要抽掉1包菸，早年經商時也經常熬夜，在加護病房「一度死亡2分鐘」後，他已決定戒菸。

另一位病人吳先生說，他有運動習慣，心肌梗塞發作前夕才剛從合歡山登山返回台北，當天早上還正常工作，突然胸悶時誤以為是沒吃早餐，找食物吃了以後症狀稍微緩解，他繼續工作，後續胸口壓力又持續浮現，且坐下休息也沒有明顯改善，症狀還一度加劇，他原想到巷口搭計程車就醫，因實在等不到計程車，最終只好就救護車送醫。