快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

創院新高…新光醫日收8急性心梗 全是男性最年輕僅49歲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院4月30日勞動節連假首日，24小時內收治共8位心肌梗塞患者，患者全數為男性，且無明確慢性病史。圖為病人徐先生（左四）、吳先生（左三）與醫療團隊合影。記者林琮恩／攝影
新光醫院4月30日勞動節連假首日，24小時內收治共8位心肌梗塞患者，患者全數為男性，且無明確慢性病史。圖為病人徐先生（左四）、吳先生（左三）與醫療團隊合影。記者林琮恩／攝影

4月30日勞動節連假首日，新光醫院在24小時內收治共8位心肌梗塞患者，且一度同時段收治3位病患，讓3間心導管室全數派上用場。患者全數為男性，且無明確慢性病史，最年輕的病人僅49歲，新光醫院副院長洪子仁指出，當天收治心肌梗塞患者密度，創開院34年來新高，平均每3時就有一人被送到醫院，其中3人為到院前心肺功能停止，目前病人全數救回且恢復良好。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾怡欣說，4月30日他在醫院值班，從第一位心肌梗塞患者上午6時37分送至醫院，直到隔日7時54分收治最後一位患者，合計收治8位患者，其中3人現已出院，另有4人已移除侵入性管路，移至普通病房復健中，僅1位患者目前還在加護病房（ICU）觀察，這8位病人均無明確慢性病史，部分患者低密度膽固醇偏高，緊急用藥後數值下降50%。

鍾怡欣研判，急性心肌梗塞患者人數大增，與天氣劇烈變化相關，當天氣溫驟降且呈陰雨狀態，提醒民眾天氣變化容易導致心血管疾病發作，如出現胸悶不適，建議不要自行就醫，應立即撥打119報案電話，乘救護車儘速至醫院，避免延誤急救時機，平時建議民眾減少攝取精緻澱粉與高油脂食物，男性年紀超過45歲務必做健檢，確認是否膽固醇過高。

新光醫院心臟內科主任蔡適吉指出，需要立刻送至心導管室「打通血管」病人，新光醫院平均每年收治約100例，急性心肌梗塞搶救須與時間賽跑，該院靠急診精準分流，銜接心血管團隊手術，這8位病患從到院至打通血管，平均時間僅61.4分鐘，低於國際建議標準90分鐘，其中最快完成打通血管的病人，只47分鐘即打通血管，並成功放置支架。

8位病人之一，65歲退休台商徐先生說，當天他胸悶嚴重，程度有如吃下大量乾麵包卡在胸口，就醫後直接被推至手術室，疏通血管並放置支架，他自認身體健康，也有健檢習慣，數字均無明顯異常，不過，他有抽菸習慣，菸齡50年且每天就要抽掉1包菸，早年經商時也經常熬夜，在加護病房「一度死亡2分鐘」後，他已決定戒菸。

另一位病人吳先生說，他有運動習慣，心肌梗塞發作前夕才剛從合歡山登山返回台北，當天早上還正常工作，突然胸悶時誤以為是沒吃早餐，找食物吃了以後症狀稍微緩解，他繼續工作，後續胸口壓力又持續浮現，且坐下休息也沒有明顯改善，症狀還一度加劇，他原想到巷口搭計程車就醫，因實在等不到計程車，最終只好就救護車送醫。

心肌梗塞 慢性

延伸閱讀

立夏一到「心」先亂？ 中醫：高溫恐增心血管負擔

醫生誘病人激戰！曾車震、診室內情慾解放 3年縱慾行徑全曝光

胃食道逆流吃藥無效 他接受這項手術才改善

流行性腦脊髓膜炎增2例 病例數創10年同期新高

相關新聞

北捷5大運量排行榜出爐 第1名台北車站…這站不靠「轉乘」也奪第3

北市落實綠色低碳運輸，近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長，前五大站以台北車站平均每日30萬人次最多，其次依序為為西門站13.7萬人次、市政府站12.4萬人次、中山站10.4萬人次、忠孝復興站8

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

各地天氣陸續放晴，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，各地高溫約28至32度、低溫約22

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今天白天開始到明天，天氣轉為穩定，以多雲到晴天氣為主，氣溫也有回升情形。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，周五、周六天氣再度轉為不穩定，鋒面通過和華南雲雨區東移的影響，氣溫也有逐漸下降的情況

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。