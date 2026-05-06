把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今天白天開始到明天，天氣轉為穩定，以多雲到晴天氣為主，氣溫也有回升情形。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，周五、周六天氣再度轉為不穩定，鋒面通過和華南雲雨區東移的影響，氣溫也有逐漸下降的情況。

他說，從昨天到今天清晨由於華南雲雨區東移，所以降雨方面比較廣泛一些，尤其中部以北和東北部降雨比較明顯。不過，今天白天開始，隨著華南雲雨區逐漸遠離台灣，各地天氣逐漸轉趨穩定。下一次天氣變化預估落在周五，有另外一波鋒面通過，降雨有增加情形。

台灣附近目前雲量比較厚實區域在台灣的東北側，是華南雲雨區東移的雲系。李孟軒表示，台灣上空今天白天開始雲量有減少趨勢，目前就是在山區雲量仍偏多，降雨也比較零星，山區還有降雨情況。

未來降雨趨勢分為4個段落，李孟軒表示，今天白天開始，隨著華南雲雨區逐漸遠離台灣，各地降雨強度和範圍逐漸減少，今天開始風向偏東風，剩東半部地區和午後西半部山區有些局部陣雨。明天雨區範圍類似，天氣上以多雲到晴為主，明天中午過後可能大台北地區也會有局部陣雨發生。

天氣比較明顯變化，預估會是在周五，他說，鋒面通過以及伴隨著東北季風增強，降雨範圍主要在北部和東半部、山區為主，北部地區降雨範圍可能偏廣一點，留意會有短暫陣雨或局部雷雨現象，其他地區會比較局部一些，南部相對還是零星降雨。

李孟軒表示，周六仍有華南雲雨區影響，降雨還是有的，但是範圍比周五再少一些，主要是北部和東半部地區、中部山區，有局部短暫陣雨，南部地區偏向午後有局部陣雨情形。

周日是母親節，李孟軒說，周日降雨範圍又會逐漸縮小到東半部和午後山區一帶，這天因為風向偏東北風，所以北部地區可能還是有降雨情形。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天隨著雨勢開始緩和，氣溫有回升情形，北部、東半部高溫可以回升到26度左右，至於中南部30度左右。明天北部高溫還會持續回升，可以來到30度以上。

接下來氣溫要逐漸下降時間，李孟軒表示，從周五開始，隨著鋒面通過帶來降雨，還有東北季風增強，白天的高溫會稍微下降一些。比較明顯降溫的時間點落在周六，還是受到東北季風影響，水氣仍偏多的情形，北部高溫落在24度左右，東半部高溫26度左右，中南部相對降溫比較少一些。

李孟軒說，東北季風預估影響到周日，降雨逐漸緩和，氣溫有逐漸回升情形。下周一東北季風減弱，各地高溫又可以回升到接近30度左右。今晚到周五清晨，馬祖地區可能有局部霧發生機率。

昨天下午在關島附近有熱帶性低氣壓形成，李孟軒表示，目前它在關島偏南南東方的位置，距離台灣相當遠、超過3000公里，未來24小時內有增強為輕度颱風哈格比的趨勢，不過它未來的移動路徑大致上偏西北西的方向，往菲律賓一帶移動，目前看起來對台灣還不會有直接的影響。

李孟軒表示，且大氣條件有不支持它持續增強的情形，移動的過程以輕度颱風的強度為主，在靠近菲律賓附近有減弱為熱帶性低氣壓的情況。未來路徑仍有些變數，氣象署持續觀察。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

昨天下午在關島附近有熱帶性低氣壓形成，有增強為輕度颱風的趨勢，未來的移動路徑大致上偏西北西的方向，往菲律賓一帶移動。圖／中央氣象署提供