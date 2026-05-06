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北捷5大運量排行榜出爐 第1名台北車站…這站不靠「轉乘」也奪第3

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運市府站去年每日運量達市政府站12.4萬人次。圖／聯合報系資料照
台北捷運市府站去年每日運量達市政府站12.4萬人次。圖／聯合報系資料照

北市落實綠色低碳運輸，近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長，前五大站以台北車站平均每日30萬人次最多，其次依序為為西門站13.7萬人次、市政府站12.4萬人次、中山站10.4萬人次、忠孝復興站8.9萬人次，其中除市政府站外，均為捷運轉乘站。

主計處指出，北捷去年平均每日客運人次210.2萬人次，全年營運收入185.9億元，分別較113年增加7.5萬人次（3.7%）、9.7億元（5.5%）。

依台北市政府交通局統計，114年台北捷運旅運車次為108.7萬車次，客運人次為7.7億人次，平均每日客運人次210.2萬人次，較113年增加7.5萬人次（3.7%），平均每車人次為705.8人次，較113年增加11.7人次（1.7%），全年營運收入185.9億元，較113年增加9.7億元（5.5%），客運人次與營運收入呈逐年成長。

近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長。圖／北捷提供
近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長。圖／北捷提供

北捷 台北捷運 台北車站

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