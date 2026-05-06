快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷新車來了！南韓高運量電聯車 座位設計曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新購電聯車自5月2日從韓國馬山港啟航。圖／台北捷運公司提供
新購電聯車自5月2日從韓國馬山港啟航。圖／台北捷運公司提供

北捷運因應路網延伸及載客需求，由韓國現代樂鐵公司得標10列高運量電聯車，今深夜分批載運送到北投機廠。北捷表示，新車設計採用一字型座椅提供寬敞動線，目前將確認安全無疑下，預計民國116年中投入服務。

北捷表示，第一列新購電聯車自5月2日從韓國馬山港啟航，歷經約1200公里海上航行，於5日下午抵達台北港；後續進行海關申報檢查等程序，最快5月6日深夜起，將分批載運至北投機廠。

北捷說，新世代電聯車的捷運團隊，承襲既有路網經驗，歷經三年多的淬煉，捷運團隊遠赴韓國，在異鄉用專業與堅持，取代語言的隔閡，與韓國廠商共同努力，進行嚴格的監造與反覆測試，竭盡心力打造首都城市的列車。

新車抵達台北港並完成海關申報後，就以陸運至北投機廠。每節車廂包裝後長約24公尺、寬約3.6公尺、高約3.6 公尺，重量最重約42公噸，一般平板拖板車無法運送，須由特製拖板車單節載送。

新車設計部分，北捷說，以「人本交通」為核心，每列斥資約5.9億元打造，不僅重新規畫車廂內部空間，全面採用一字型座椅以提供寬敞動線，更透過優化後的旅客資訊與駕控系統。

北捷也說，為達成新車與既有號誌、供電及軌道系統「百分之百相容」的目標，捷運同仁將與廠商共同啟動嚴格的驗證程序，透過高規格的技術對接，確保新舊系統間的運作毫無偏差。

新車抵台後須歷經多階段考核，包含靜態功能檢測、機廠測試軌動態行駛，以及最關鍵的主線動態與各路線系統相容性測試；隨後更將於離峰時段執行正線不載客試運轉。

北捷強調，在確認安全無虞、各項指標均達標合格後將正式投入營運，依據計畫，新車預計於116年中投入服務。

車體組裝照。圖／<a href='/search/tagging/2/台北捷運' rel='台北捷運' data-rel='/2/233775' class='tag'><strong>台北捷運</strong></a>公司提供
車體組裝照。圖／台北捷運公司提供

北捷 台北捷運 韓國

延伸閱讀

兩天兩起出軌…立陶宛鐵路系統拉警報 當局展開調查

員林幸福巴士 新路線又流標 舊約延至6月

才恐嚇高鐵、台鐵被抓！又嗆北捷「要殺人」 彰化男2度遭收押

4年打磨一顆衛星 成大團隊夏漢民太空中心立方衛星今順利升空

相關新聞

北捷5大運量排行榜出爐 第1名台北車站…這站不靠「轉乘」也奪第3

北市落實綠色低碳運輸，近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長，前五大站以台北車站平均每日30萬人次最多，其次依序為為西門站13.7萬人次、市政府站12.4萬人次、中山站10.4萬人次、忠孝復興站8

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

各地天氣陸續放晴，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，各地高溫約28至32度、低溫約22

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今天白天開始到明天，天氣轉為穩定，以多雲到晴天氣為主，氣溫也有回升情形。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，周五、周六天氣再度轉為不穩定，鋒面通過和華南雲雨區東移的影響，氣溫也有逐漸下降的情況

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。