北捷新車來了！南韓高運量電聯車 座位設計曝光

台北捷運因應路網延伸及載客需求，由韓國現代樂鐵公司得標10列高運量電聯車，今深夜分批載運送到北投機廠。北捷表示，新車設計採用一字型座椅提供寬敞動線，目前將確認安全無疑下，預計民國116年中投入服務。

北捷表示，第一列新購電聯車自5月2日從韓國馬山港啟航，歷經約1200公里海上航行，於5日下午抵達台北港；後續進行海關申報檢查等程序，最快5月6日深夜起，將分批載運至北投機廠。

北捷說，新世代電聯車的捷運團隊，承襲既有路網經驗，歷經三年多的淬煉，捷運團隊遠赴韓國，在異鄉用專業與堅持，取代語言的隔閡，與韓國廠商共同努力，進行嚴格的監造與反覆測試，竭盡心力打造首都城市的列車。

新車抵達台北港並完成海關申報後，就以陸運至北投機廠。每節車廂包裝後長約24公尺、寬約3.6公尺、高約3.6 公尺，重量最重約42公噸，一般平板拖板車無法運送，須由特製拖板車單節載送。

新車設計部分，北捷說，以「人本交通」為核心，每列斥資約5.9億元打造，不僅重新規畫車廂內部空間，全面採用一字型座椅以提供寬敞動線，更透過優化後的旅客資訊與駕控系統。

北捷也說，為達成新車與既有號誌、供電及軌道系統「百分之百相容」的目標，捷運同仁將與廠商共同啟動嚴格的驗證程序，透過高規格的技術對接，確保新舊系統間的運作毫無偏差。

新車抵台後須歷經多階段考核，包含靜態功能檢測、機廠測試軌動態行駛，以及最關鍵的主線動態與各路線系統相容性測試；隨後更將於離峰時段執行正線不載客試運轉。

北捷強調，在確認安全無虞、各項指標均達標合格後將正式投入營運，依據計畫，新車預計於116年中投入服務。