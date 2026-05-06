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他開冷氣按下「魔王按鈕」電費破萬 大票人傻眼：夠買一台除濕機了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因家中有養貓，所以長時間開冷氣降溫，改成除濕模式後，電費直接破萬元。 示意圖／ingimage
一名網友因家中有養貓，所以長時間開冷氣降溫，改成除濕模式後，電費直接破萬元。 示意圖／ingimage

台灣是多雨潮溼的海島型氣候，如果家中除溼不開除溼機，直接用冷氣機的除溼功能會如何？一名網友在Threads發文指出，他客廳跟房間都開冷氣的除溼功能，最後收到帳單電費暴增，從3,000元變成10,600元，並好奇問網友們，「只有我不知道除濕模式特別貴嗎？」

原po透露家裡用的是大金變頻冷氣，房間跟客廳共用一台外主機，客廳加自己的房間，冷氣從來不關，電費一直都是2,000元-4,000元。但因為家中有養貓怕牠們熱，所以冷氣都會開整天，兩個月下來的電費大概3000元左右。

有一次他發現冷氣有除溼模式的功能又夠涼，因此就改成整天都開著除溼，他以為跟冷氣一樣，大概電費不會貴到哪裡去，結果卻讓他人生第一次繳那麼貴的電費。

不少網友看完紛紛在下面留言，「除濕基本上壓縮機不會停一直打」、「因為除濕的邏輯就是把溫度打得更低才會凝結到空氣水分子」、「7,000多塊的學費，夠你買一台國○牌的除濕機了」、「我們也是誤開除濕都沒發現，電費直接變1萬3」。

經濟部能源署曾在臉書粉專發文表示，冷氣機的魔級按鈕就是「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約三分之一的時間，但耗電量卻高出2倍，而且冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去。

華菱冷氣在官方網站指出，如果比較冷氣的除濕模式跟冷氣模式，要達到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說除濕模式反而更耗電，若想要用冷氣來達到除濕效果，直接開啟冷氣模式即可。

三菱重工也在官網教大家3招省電方法：

1.不頻繁開關冷氣

冷氣在啟動電源和降溫時，都會需要消耗較多的功率，如果只是短暫離開室內，其實並不需要特別關閉冷氣，讓冷氣繼續運轉即可。

2.善用自動模式輕鬆省電

選擇「自動模式」，讓變頻冷氣自動調整最適合的風速、用最快的速度降溫，也讓冷氣更快進入較低的轉速，便能夠輕鬆省電。

3.冷氣＋電扇搭配使用

在開冷氣時開啟電風扇，能夠讓冷空氣循環速度加快，當室內溫度達到遙控器設定溫度時，變頻冷氣會自動調節為較低轉速，達到省電效果。

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