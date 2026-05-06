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黃金博物館礦山講堂免費報名 16日看漫畫轉譯的礦業故事

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市黃金博物館礦山講堂邀請國內外不同領域專家，透過講座、實作工作坊等多元形式，展現礦山多元價。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館礦山講堂邀請國內外不同領域專家，透過講座、實作工作坊等多元形式，展現礦山多元價。圖／黃金博物館提供

新北市瑞芳區「水金九」地區累積許多故事，建構獨特的「礦山學」。黃金博物館開辦「礦山講堂」，成為重要品牌活動，16日講座的主題是「鑛山記憶：台金檔案與漫畫的加值」，今起開放免費報名參加。

黃金博物館今天表示，近百年的礦業開採，為水金九累積了許多故事，從地質與生態環境，到礦業文史、文資保存與社區發展，豐富龐大的內涵建構出「水金九礦山學」知識體系。黃金博物館今年共規劃7場講座，帶領更多民眾認識水金九的人文和地理風情。

黃金博物館館長林文中說，為持續累積「水金九礦山學」地方知識，凝聚地方社群向心力，並擴大觸及產官學界不同領域人士，建構完善的金銅礦業資產保存網絡，博物館每年透過礦山講堂，扣合水金九地質、自然生態、人文歷史、文化資產保存活用等議題，邀請不同專家學者來分享相關知識。

館方開辦「礦山講堂」的用意，在帶領民眾從多重維度重新認識水金九。首場講座4月25日邀請中央研究院台灣史研究所助研究員徐聖凱，主講「由煤到金：串聯『地下──地面』的垂直歷史」。

第2場講座5月16日登場，邀請國家發展委員會檔案管理局研究員許峰源，主講「鑛山記憶：台金檔案與漫畫的加值」，介紹如何將龐大的礦業文史資料，透過漫畫轉譯，讓現代人透過動人故事親近礦業文化。

後續登場的講座，還會邀請黃紹恆、李毓中等學者，從宏觀的文史角度切入，探討礦山如何發展成今日風貌，並剖析其背後反映的時代特徵。

水金九在地記憶與地景探索也是礦山講堂的亮點，館方將邀請講師安嘉芳透過地方文史考察的案例，分享官方的紀錄如何與地方人的記憶產生有意義的連結。廣受大眾喜愛的礦業地質探索，由講師黃克峻透過實作課程，親自解密陰陽海與黃金瀑布等美麗地景的成因。講師陳惠芬講師則會帶領民眾探索更為基礎的岩石與礦物的基礎知識。

黃金博物館表示，歡迎民眾報名參加「礦山講堂」系列講座，5月16日｢鑛山記憶：台金檔案與漫畫的加值｣講座，即日起開始報名。相關場次及報名資訊，也都可至黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）或ACCUPASS活動通（https://reurl.cc/18k2o8）查詢。

新北市黃金博物館開辦礦山講堂報名踴躍，已成為重要品牌活動。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館開辦礦山講堂報名踴躍，已成為重要品牌活動。圖／黃金博物館提供

新北市黃金博物館透過礦山講堂系列講座，帶領民眾認識水金九礦山學的內涵。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館透過礦山講堂系列講座，帶領民眾認識水金九礦山學的內涵。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山

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