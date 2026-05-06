快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

由南而北陸續放晴了 粉專：溫度也會明顯上升、起伏相當大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華南雲雨區逐漸離開，天氣漸漸恢復穩定。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
華南雲雨區逐漸離開，天氣漸漸恢復穩定。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

華南雲雨區逐漸離開，天氣漸漸恢復穩定，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由南而北陸續放晴，溫度也會明顯上升，這幾天溫度起伏相當大，多注意身體健康狀況，別著涼感冒。

中央氣象署表示，今天環境轉偏東風、氣溫回升，清晨在北部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，不過白天起西半部逐漸轉為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部及恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨出現，午後各山區亦有局部短暫陣雨的機率。

氣溫方面，氣象署表示，東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，感受稍涼。澎湖多雲短暫陣雨，22至27度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，16至22度。

高溫 氣象署

延伸閱讀

上午鋒面遠離各地放晴回溫 吳德榮：周五梅雨第二波 哈格比颱風明生成

天氣好轉高溫上看32度 明天更熱 下一波春雨鋒面周五報到

第5號颱風最快明晨生成！「哈格比」對台影響曝 周五另波鋒面接力來襲

雨區擴大！雙北等14縣市發布大雨特報 明起轉晴高溫上看30度

相關新聞

北捷5大運量排行榜出爐 第1名台北車站…這站不靠「轉乘」也奪第3

北市落實綠色低碳運輸，近5年台北捷運客運人次與營運收入呈逐年成長，前五大站以台北車站平均每日30萬人次最多，其次依序為為西門站13.7萬人次、市政府站12.4萬人次、中山站10.4萬人次、忠孝復興站8

周五變天雷雨再襲…哈格比颱風將生成 專家曝最新路徑

各地天氣陸續放晴，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天白天起隨華南雲雨區遠離，延續至周四台灣主要受高壓迴流為偏東轉東南至南風環境影響，各地氣溫將明顯回升，偏暖較熱，各地高溫約28至32度、低溫約22

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看

這款日本知名嬰兒米果爆重金屬鎘超標 食藥署出手：逐批查驗

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，近半年日本嬰兒米果累積不

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

針對近日鼠患問題，台灣動物保護行政監督聯盟今指出，政府必須強化垃圾與廚餘管理。台灣餐飲、小吃、夜市與外食文化非常發達，如果食物殘渣、廚餘、垃圾清運與社區垃圾室管理沒有做好，等於每天都在替老鼠提供食物來

把握今明好天氣 周五雷雨開轟再轉濕涼…母親節有轉機

今天白天開始到明天，天氣轉為穩定，以多雲到晴天氣為主，氣溫也有回升情形。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，周五、周六天氣再度轉為不穩定，鋒面通過和華南雲雨區東移的影響，氣溫也有逐漸下降的情況

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。