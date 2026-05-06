由南而北陸續放晴了 粉專：溫度也會明顯上升、起伏相當大

華南雲雨區逐漸離開，天氣漸漸恢復穩定，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由南而北陸續放晴，溫度也會明顯上升，這幾天溫度起伏相當大，多注意身體健康狀況，別著涼感冒。

中央氣象署表示，今天環境轉偏東風、氣溫回升，清晨在北部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，不過白天起西半部逐漸轉為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部及恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨出現，午後各山區亦有局部短暫陣雨的機率。

氣溫方面，氣象署表示，東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，感受稍涼。澎湖多雲短暫陣雨，22至27度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，16至22度。