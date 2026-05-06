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胃食道逆流吃藥無效 他接受這項手術才改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，典型的「頑固型胃食道逆流」即使長期依賴藥物，也僅能中和胃酸、減輕灼熱感，無法解決「賁門鬆弛」的物理性問題。圖／長安醫院提供
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，典型的「頑固型胃食道逆流」即使長期依賴藥物，也僅能中和胃酸、減輕灼熱感，無法解決「賁門鬆弛」的物理性問題。圖／長安醫院提供

1名60歲男性受胃食道逆流困擾10幾年，服用制酸藥物效果卻有限，只要一停藥就復發。最令他痛苦的是，只要太晚吃東西，晚上就完全沒辦法平躺睡覺。經醫師的評估，後來接受「ARMA抗逆流黏膜燒灼術」術後症狀明顯改善。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，患者情況屬於典型的「頑固型胃食道逆流」即使長期依賴藥物，也僅能中和胃酸、減輕灼熱感，無法解決「賁門鬆弛」的物理性問題。賁門是是胃與食道的守門員，正常狀況下應緊緊關閉，但當它像鬆掉的橡皮筋無法束緊時，胃酸與未消化食物就會倒流灼傷食道，這也是患者多年服藥，症狀仍反覆的主因。

他說，對於不想終身服藥或藥物療效不佳的患者，「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」可作為藥物與傳統外科手術之間的微創治療選項之一。透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼。過程就像幫鬆掉的橡皮筋重新縮緊，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能，從源頭阻斷逆流發生。

許鈺銓說，術式的前置準備與無痛胃鏡相同，不須清腸，在靜脈麻醉下約 30 到 60 分鐘即可完成。患者術後在醫院觀察一天後即順利出院，從流質飲食開始嘗試，約一周後就恢復正常生活，原本依賴多年的胃藥也得以逐步減量。

他說，ARMA 雖具備微創、無體表傷口、復原快等優勢，但並非每位患者都需要。若民眾發現長期服用制酸劑仍無法改善症狀、擔心藥物副作用，或是不希望終身服藥，可與專業肝膽腸胃科醫師詳細討論。

許鈺銓說，術後仍需維持良好的生活與飲食習慣，並進行體重管理，才能確保守門員長期守護胃部健康。

「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」是透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能。圖／長安醫院提供
「ARMA 抗逆流黏膜燒灼術」是透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能。圖／長安醫院提供

胃食道逆流

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