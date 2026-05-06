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超載別想躲！台11線啟用「活動地磅 」 小心最高挨罰9萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警察局為強化大型車輛違規取締量能，近日分配成功警分局一組「活動地秤」使用，專責執行超載、超重車輛稽查作業。成功警分局提供
台東縣警察局為強化大型車輛違規取締量能，近日分配成功警分局一組「活動地秤」使用，專責執行超載、超重車輛稽查作業。成功警分局提供

台東縣警察局為強化大型車輛違規取締量能，近日分配成功警分局一組「活動地秤」使用，專責執行超載、超重車輛稽查作業。警方表示，未來將於台11線等重點路段採不定點攔查方式，提升查緝機動性與執法效率，全面防堵違規車輛上路，守護用路人安全。

成功警分局指出，台11線為東部重要海岸幹道，砂石車及大型貨車往來頻繁，一旦出現超載情形，不僅會延長煞車距離、增加爆胎風險，也會對橋梁與道路結構造成長期損害，潛藏重大公共安全危機。此次導入機動式地秤設備，可隨時設置攔查，有效掌握違規車輛動態。

警方說明，依據道路交通管理處罰條例。超重罰鍰自新台幣1萬元起，並依超載重量逐級加重，每增加1公噸最高可加罰5000元；若於設有地磅路段5公里內未依指示過磅或拒檢，最高可處9萬元罰鍰，並得強制過磅。

實施攔查時，員警可在路旁快速架設活動地秤，引導大型車輛逐一駛入檢測區。警方表示，活動地秤具備機動性高、設置快速等特性，可有效提升攔查成功率，讓違規車輛難以預測、無從閃避。有在地居民表示，確實常見部分大型車疑似超載行駛，對行車安全造成壓力。

成功警分局強調，未來將持續結合監理單位辦理聯合稽查，並運用活動地秤提升查緝精準度與嚴密度，呼籲業者務必依規定裝載，切勿心存僥倖，共同維護台11線安全順暢的交通環境。

警方表示，活動地秤具備機動性高、設置快速等特性，可有效提升攔查成功率。成功警分局提供
警方表示，活動地秤具備機動性高、設置快速等特性，可有效提升攔查成功率。成功警分局提供

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